Kebatu został aresztowany w północnej części Londynu w niedzielę, dwa dni po tym, jak w wyniku błędu służb opuścił więzienie w Chelmsford w hrabstwie Essex.

Wielka Brytania. Przestępca omyłkowo zwolniony z więzienia. Czeka go deportacja

Migrant z Etiopii został skazany na 12 miesięcy pozbawienia wolności za pięć przestępstw, w tym napaść na 14-letnią dziewczynkę. Według informacji BBC, został też wpisany do rejestru przestępców seksualnych na dziesięć lat.

Miał zostać przetransportowany do ośrodka dla oczekujących na deportację, a z powodu błędu w piątek znalazł się na wolności. Według informacji przekazanych przez służby, został zauważony na wielu miejskich kamerach monitoringu, gdy przemieszczał się po Londynie w więziennym dresie, lecz podczas niedzielnego zatrzymania miał już na sobie inny strój.

Minister sprawiedliwości David Lammy przekazał, że Kebatu przebywa w areszcie policyjnym i zostanie deportowany.

"Kebatu został aresztowany, przebywa w areszcie i zostanie deportowany. Dziękujemy Metropolitan Police, Essex i British Transport Police za szybką i dokładną pracę. Już zarządziłem natychmiastowe wzmocnienie kontroli nad zwolnieniami i przeprowadzenie pełnego dochodzenia w celu ustalenia, co poszło nie tak - napisał Lammy w mediach społecznościowych.

Protesty po aresztowaniu. Rząd w ogniu krytyki

Premier Keir Starmer przekazał, że należy "dopilnować, aby to się nie powtórzyło". Według informacji przekazanych przez BBC, jeden z funkcjonariuszy służby więziennej został już odsunięty od pracy.

Napaść Etiopczyka na 14-latkę i jego późniejsze aresztowanie, doprowadziły latem do wybuchu protestów przed hotelem w Essex, w którym przebywał Kebatu. Wydarzenia wpisały się w ciąg kolejnych antyimigranckich demonstracji w Wielkiej Brytanii, które doprowadziły do brutalnych starć z policją.

Kemi Badenoch, liderka Partii Konserwatywnej, nie ukrywała oburzenia, pisząc w mediach społecznościowych o "poziomie niekompetencji przechodzącym ludzkie pojęcie".

- Wielka Brytania jest w ruinie - skomentował błąd służb Nigel Farage, lider partii Reform UK.

