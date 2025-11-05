Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował, że motyw ataku na spokojnej wyspie, popularnej wśród letnich turystów, pozostaje nieznany. Dodał, że podejrzany nie znajduje się na liście osób objętych nadzorem radykalizacji.

- Dziś rano, o godzinie 8:40, mężczyzna prowadzący pojazd wyruszył w podróż, podczas której celowo potrącił kilka osób znajdujących się na jego drodze. Zarówno rowerzystów, jak i pieszych - powiedział Nunez reporterom na wyspie.

- Podczas jazdy, która trwała około 35 minut, potrąconych zostało pięć osób - doprecyzował minister.

ZOBACZ: Francja zainteresowana potężną bronią z Polski

- Podejrzany taranował swoim pojazdem ludzi w różnych częściach wyspy - doprecyzował szef francuskiego MSW.

Kierowca po zakończeniu rajdu próbował spalić swój pojazd. Chciał w ten sposób najprawdopodobniej zatrzeć po sobie ślady, ale mundurowym udało się go natychmiast zatrzymać.

Nunez potwierdził doniesienia medialne, że podejrzany krzyczał "Allahu Akbar" (Bóg jest wielki - red.) podczas aresztowania. Dodał, że motyw sprawcy będzie ustalany na dalszym etapie śledztwa.

Autem wjeżdżał w ludzi. Napastnik był znany policji

35-letni podejrzany jest lokalnym rybakiem - poinformował reporterów burmistrz Dolus-d'Oleron, Thibault Brechkoff.

- Dwie ofiary zostały poważnie ranne, w tym asystent parlamentarny skrajnie prawicowego posła Zgromadzenia Narodowego - powiedział Nunez. W sumie poszkodowanych zostało dziewięć osób.

ZOBACZ: Francja zbuduje własnego "Starshipa". Europa ma być niezależna od rakiet Muska

Nunez powiedział, że śledztwo prowadzi obecnie lokalna prokuratura w La Rochelle.

Gazeta "Le Parisien" poinformowała, że ​​śledczy badają możliwość, że podejrzany może mieć zaburzenia psychiczne.

Mężczyzna był wcześniej znany policji z drobnych przestępstw, w tym prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, a także z przestępstw związanych z nielegalnymi środkami odurzającymi - poinformowali urzędnicy.

ZOBACZ: Zamach we Lwowie. Nie żyje były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy

- 35-letni mężczyzna, obywatel francuski, mieszkający na wyspie Oleron, był znany z przestępstw pospolitych i nie był znany służbom bezpieczeństwa - powiedziała wiceminister Marie-Pierre Vedrenne w parlamencie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni