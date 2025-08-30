Zamach we Lwowie. Nie żyje były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy

We Lwowie zastrzelono byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu) Andrija Parubija - przekazała agencja Interfax-Ukraina. Służby wyjaśniają motywy i okoliczności ataku na polityka.

Informacje o zastrzeleniu polityka potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko oraz prokurator generalny Rusłan Krawczenko właśnie poinformowali o pierwszych znanych okolicznościach makabrycznego zabójstwa we Lwowie. Zginął Andrij Parubij. Składam wyrazy współczucia rodzinie i bliskim" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Andrij Parubij nie żyje. Ukraiński polityk został zastrzelony

"Wszystkie niezbędne siły i środki zostały zaangażowane w śledztwo i poszukiwanie sprawcy" - dodał prezydent.

Wcześniej o śmierci Parubija poinformowały media. Wiadomość potwierdził następnie szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki.

"W obwodzie lwowskim poszukiwany jest człowiek, który zastrzelił byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija. Zaangażowane są wszystkie służby" - poinformował urzędnik.

Według jego relacji Parubij zmarł przed przyjazdem karetki pogotowia. Sprawca zastrzelenia polityka jest poszukiwany przez służby.

Więcej informacji wkrótce...