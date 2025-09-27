Rosyjskie podniebne prowokacje. NATO z nową deklaracją

Rosyjskie podniebne prowokacje. NATO z nową deklaracją

Sojusz Północnoatlantycki poinformował w sobotę, że NATO "będzie prowadzić jeszcze bardziej wzmożoną czujność dzięki nowym, wielodomenowym zasobom w regionie Morza Bałtyckiego". To pokłosie ostatnich powietrznych prowokacji Rosji.

Jak przekazała agencja Reuters, Sojusz Północnoatlantycki ma zamiar wzmocnić obronność przestrzeni nad Morzem Bałtyckim przy pomocy nowych platform wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych oraz co najmniej jednej fregaty.

 

Wkrótce więcej informacji...

WIDEO: Rosyjskie myśliwce w przestrzeni Estonii. "Następnym razem powinny zostać zestrzelone"
Maria Kosiarz / polsatnews.pl
