Rosyjskie podniebne prowokacje. NATO z nową deklaracją
Świat
Sojusz Północnoatlantycki poinformował w sobotę, że NATO "będzie prowadzić jeszcze bardziej wzmożoną czujność dzięki nowym, wielodomenowym zasobom w regionie Morza Bałtyckiego". To pokłosie ostatnich powietrznych prowokacji Rosji.
Jak przekazała agencja Reuters, Sojusz Północnoatlantycki ma zamiar wzmocnić obronność przestrzeni nad Morzem Bałtyckim przy pomocy nowych platform wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych oraz co najmniej jednej fregaty.
Wkrótce więcej informacji...Czytaj więcej