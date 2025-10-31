Łódzkie ZOO ma nowego mieszkańca. "Słodziak, niech rośnie zdrowo!"

"Poród przebiegł bez komplikacji. Mama Lenka i jej młode czują się doskonale, a opiekunowie z dumą obserwują ich codzienne życie" - podało ZOO w Łodzi na Facebooku.

"Młody leniwiec jest bardzo aktywny i ciekawy otoczenia. Z zainteresowaniem poznaje świat – dziś próbował liści, którymi żywi się jego mama Lenka. Dużo się wspina i często przemieszcza po matce, co świadczy o dobrej kondycji i rozwoju. Z całego dotychczasowego potomstwa wyróżnia się najciemniejszym umaszczeniem, które dodaje mu wyjątkowego uroku" - poinformowali opiekunowie.

Włochacz z marszu podbił serca miłośników łódzkiego ogrodu. "Ale słodziak, niech rośnie zdrowo. Cudowne zwierzaki", "Witaj Maluszku na tym świecie. Mama cię ochroni, a opiekunowie pięknie zadbają o szczęśliwe dzieciństwo" - komentują.

Leniwiec w łódzkim dniu. "Wydarzenie jeszcze bardziej symboliczne"

Mały leniwiec, któremu jak dotąd nie nadano imienia, urodził się w środę, co ma szczególne znaczenie. "Jego narodziny zbiegły się z Międzynarodowym Dniem Leniwca, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej symbolicznie wyjątkowym" - przekazało ZOO.

Ogród wyjaśnia, że ze względu na utratę siedlisk zagrażającą ich populacji w naturze, narodziny w ZOO są kluczowe dla ochrony gatunku i edukacji publicznej na temat bioróżnorodności.

Nowy mieszkaniec łódzkiego ZOO na razie pozostaje pod opieką pracowników i lekarzy weterynarii. Trwa jego adaptacja. Gdy proces ten dobiegnie końca, leniwca będzie można zobaczyć w pawilonie tropikalnym Orientarium ZOO w Łodzi.

