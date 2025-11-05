Straż Graniczna przechwyciła drona znad Białorusi. W środku setki paczek

Polska

Funkcjonariusze Straży Granicznej przechwycili drona wypełnionego nielegalnymi papierosami w gminie Krynki. W środku znajdowało się około 400 paczek z białoruską akcyzą. To kolejny w tym roku przypadek wykorzystania bezzałogowych maszyn do przemytu na wschodniej granicy.

W środę funkcjonariusze Straży Granicznej odnaleźli drona wypełnionego nielegalnymi papierosami na terenie gminy Krynki (woj. podlaskie).

 

 

 

 

W jego wnętrzu znajdowało się około 400 paczek papierosów z białoruską akcyzą. Maszyna została zatrzymana w trakcie lotu w pobliżu granicy z Białorusią.

Coraz więcej prób przemytu. Intensywne działania służb na granicy z Białorusią

Według informacji przekazanych przez podlaski oddział Straży Granicznej to kolejny w ostatnich tygodniach przypadek wykorzystania drona do przemytu wyrobów tytoniowych. Od początku roku funkcjonariusze odnotowali już 18 takich incydentów.

 

ZOBACZ: Gorąco na granicy z Białorusią. Blisko 100 prób przedarcia się do Polski

 

Coraz częściej przemytnicy sięgają po nowoczesne technologie, by ominąć tradycyjne formy kontroli granicznej.

 

Jak wynika z danych SG, w 2025 roku zanotowano również aż 118 prób przemytu z wykorzystaniem balonów meteorologicznych. W sumie ujawniono papierosy o szacunkowej wartości 3,4 mln zł. Funkcjonariusze zatrzymali dotąd 29 osób zamieszanych w ten proceder.

 

