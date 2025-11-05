W środę funkcjonariusze Straży Granicznej odnaleźli drona wypełnionego nielegalnymi papierosami na terenie gminy Krynki (woj. podlaskie).

Dron wypełniony nielegalnymi papierosami ujawniono dziś w gminie Krynki. W jego środku znajdowało się około 400 paczek papierosów z białoruską akcyzą. pic.twitter.com/oTqJ07t4sE — Podlaski Oddział SG (@podlaski_sg) November 5, 2025

W jego wnętrzu znajdowało się około 400 paczek papierosów z białoruską akcyzą. Maszyna została zatrzymana w trakcie lotu w pobliżu granicy z Białorusią.

Coraz więcej prób przemytu. Intensywne działania służb na granicy z Białorusią

Według informacji przekazanych przez podlaski oddział Straży Granicznej to kolejny w ostatnich tygodniach przypadek wykorzystania drona do przemytu wyrobów tytoniowych. Od początku roku funkcjonariusze odnotowali już 18 takich incydentów.

ZOBACZ: Gorąco na granicy z Białorusią. Blisko 100 prób przedarcia się do Polski

Coraz częściej przemytnicy sięgają po nowoczesne technologie, by ominąć tradycyjne formy kontroli granicznej.

Jak wynika z danych SG, w 2025 roku zanotowano również aż 118 prób przemytu z wykorzystaniem balonów meteorologicznych. W sumie ujawniono papierosy o szacunkowej wartości 3,4 mln zł. Funkcjonariusze zatrzymali dotąd 29 osób zamieszanych w ten proceder.

