Straż Graniczna przechwyciła drona znad Białorusi. W środku setki paczek
Funkcjonariusze Straży Granicznej przechwycili drona wypełnionego nielegalnymi papierosami w gminie Krynki. W środku znajdowało się około 400 paczek z białoruską akcyzą. To kolejny w tym roku przypadek wykorzystania bezzałogowych maszyn do przemytu na wschodniej granicy.
W środę funkcjonariusze Straży Granicznej odnaleźli drona wypełnionego nielegalnymi papierosami na terenie gminy Krynki (woj. podlaskie).
W jego wnętrzu znajdowało się około 400 paczek papierosów z białoruską akcyzą. Maszyna została zatrzymana w trakcie lotu w pobliżu granicy z Białorusią.
Coraz więcej prób przemytu. Intensywne działania służb na granicy z Białorusią
Według informacji przekazanych przez podlaski oddział Straży Granicznej to kolejny w ostatnich tygodniach przypadek wykorzystania drona do przemytu wyrobów tytoniowych. Od początku roku funkcjonariusze odnotowali już 18 takich incydentów.
Coraz częściej przemytnicy sięgają po nowoczesne technologie, by ominąć tradycyjne formy kontroli granicznej.
Jak wynika z danych SG, w 2025 roku zanotowano również aż 118 prób przemytu z wykorzystaniem balonów meteorologicznych. W sumie ujawniono papierosy o szacunkowej wartości 3,4 mln zł. Funkcjonariusze zatrzymali dotąd 29 osób zamieszanych w ten proceder.
