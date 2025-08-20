Na polsko-białoruskiej granicy wciąż jest niespokojnie. Straż Graniczna odnotowała blisko 100 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Uciekły 22 osoby, są poszukiwane przez służby. Spokojniej było za to na granicy z Niemcami i Litwą. Łącznie wjazdu do kraju odmówiono dziewięciu osobom.

"19 sierpnia na granicy z Białorusią odnotowano blisko 100 prób nielegalnego przedostania się do Polski" - poinformowała w mediach społecznościowych Straż Graniczna. W kierunku polskich patroli rzucano także kamieniami.

W komunikacie dodano, że "funkcjonariusze prowadzą czynności w celu ujęcia kolejnych 22 osób".

ZOBACZ: Atakowali strażników kamieniami. Służby ujawniają szczegóły z granicy

To kolejny ciężki dzień na granicy z Białorusią. W długi weekend odnotowano 680 prób nielegalnego przedostania się do Polski. 11 osób zbiegło, a patrole były atakowane kamieniami i konarami drzew.

Kolejna niespokojna noc na granicy. Rzucano kamieniami

Spokojniej było na granicy z Niemcami. We wtorek skontrolowano ponad 10,7 tys. osób i 4,6 tys. pojazdów wjeżdżających na terytorium Polski. "Wjazdu na terytorium RP" odmówiono sześciu osobom" - poinformowano w komunikacie.

ZOBACZ: Amerykańskie bombowce przy granicy z Rosją. Ważna misja krajów NATO

Z kolei podczas kontroli na granicy z Litwą skontrolowano 8,2 tys. osób, 3,9 tys. pojazdów. Straż Graniczna informuje, że zatrzymano osiem osób. Trzem osobom odmówiono wjazdu na terytorium RP, a w ramach readmisji na Litwę przekazano pięć osób.

Działania Straży Granicznej. Tysiące kontroli i odmowy wjazdów

Bariera wybudowana na granicy polsko-białoruskiej powstała w 2021 roku i była odpowiedzią na kryzys migracyjny. Ustawa weszła w życie po podpisaniu prezydenta Andrzeja Dudę. Koszt jej budowy wyniósł ponad 1,5 mld zł.

WIDEO: Szczyt w Waszyngtonie. Szłapka o możliwych powodach nieobecności Nawrockiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp/pbi / polsatnews.pl