Karol Nawrocki przebywa z wizytą na Słowacji, gdzie zaplanowane są spotkania m.in. z prezydentem Peterem Pellegrinim, a także premierem Robertem Ficą. Chwilę przed godziną 12 głowy państwa pojawili się na wspólnej konferencji prasowej w bratysławskim Pałacu Prezydenckim.

Jednym z tematów wystąpienia Karola Nawrockiego była kwestia rozwijania współpracy państw będących członkami Grupy Wyszehradzkiej. Polski przywódca podkreślił, że jedną z ważniejszych kwestii będzie m.in. sprzeciw przeciwko planom Unii Europejskiej w zakresie relokacji nielegalnych imigrantów w ramach paktu migracyjnego.

- Dzisiaj potwierdzamy naszą gotowość do współpracy. Rzecz, która jest ważna dla obywateli Polski, Słowacji i całej Europy Środkowo-Wschodniej to kwestia migracji. Bardzo się cieszę, że Polska i Słowacja są po tej samej stronie analizy sytuacji w odniesieniu do imigracji w Europie. Nasze stanowisko jest jasne i mam głęboką nadzieję, że do naszego stanowiska przekonamy też naszych partnerów z Budapesztu i Pragi - stwierdził.

- Polacy i Słowacy czują się w swoim domu gospodarzami. Żadne kwoty imigrantów nie będą przyjmowane i z całą pewnością ja, ani prezydent Pellegrini, nie zgodzimy się na to, aby o migracji na teren Rzeczpospolitej, czy Słowacji, o takim procesie migracji, o procesie który jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa, dla naszego codziennego życia, dla naszych kobiet, dla naszych dzieci decydowała Bruksela bądź Unia Europejska - dodał.

Słowacja. Karol Nawrocki o odpowiedzialności Polski za bezpieczeństwo w Europie

W wypowiedzi polskiego prezydenta pojawił się także wątek współpracy z zakresie militarnym i gospodarczym. Odpowiadając na pytanie słowackiej dziennikarki, Karol Nawrocki zwrócił uwagę na zainteresowanie ze strony Bratysławy zakupem sprzętu wojskowego produkowanego w naszym kraju m.in. spolonizowanych czołgów K2.

- Polska czuje się odpowiedzialna za cały region (...) Jako największa w regionie, jedna z największych armii w Europie, dwustutysięczna. To jest naturalny punkt wyjścia do współpracy z zakresie bezpieczeństwa - podkreślił, wskazując także, że Słowacja jest krajem produkującym duże ilości amunicji.

Polski przywódca odniósł się także do podjętej wcześniej przez Petera Pellegriniego kwestii bezpieczeństwa energetycznego Słowacji. Polityk przekonywał, że władze w Bratysławie muszą bardzo ostrożnie podchodzić do tematu całkowitej rezygnacji z surowców płynących z Rosji.

Zdaniem Karola Nawrockiego, Polska może pomóc swojemu południowemu sąsiadowi w tym zakresie oferując gaz, który zostanie wcześniej dostarczony do naszego kraju z USA.

- Projekt, który także wiąże się ze współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, a więc dostawy gazu do Polski, która ma odpowiednią infrastrukturę do przyjmowania gazu amerykańskiego. Nasz interkonektor i nasza rozbudowa infrastruktury drogowej pokazuje, że przed Polską i Słowacją, w kolejnych latach i kolejnych dekadach, że nasz region Grupy Wyszehradzkiej będzie się bardzo dynamicznie rozwijał - podsumował.

