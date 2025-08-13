"To będzie porażka prezydenta". Tomczyk apeluje do Nawrockiego ws. Ukrainy
- Gdzie w sprawie Ukrainy i racji stanu Polski jest Karol Nawrocki? Jeżeli Ukraina będzie zmuszona do kapitulacji, to będzie to porażka Rzeczpospolitej i prezydenta - powiedział w programie "Graffiti" wiceszef MON Cezary Tomczyk. Wyjaśnił, że jeżeli głowa państwa nie wykorzysta swoich kontaktów w USA, to "będzie gigantyczny problem".
Gościem Marcina Fijołka w środowym wydaniu programu "Graffiti" był wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Prowadzący zapytał polityka KO m.in. o kwestie związane z wojną na Ukrainie. W piątek odbędzie się spotkanie prezydentów Rosji i USA na Alasce w tej sprawie.
Wiceszef MON zdradził, że liczy na prezydenta w sprawie zawarcia korzystnego rozwiązania konfliktu z punktu widzenia Polski.
"To będzie gigantyczny problem". Tomczyk apeluje do Nawrockiego
- Jeżeli prezydent Nawrocki nie wykorzysta swoich stosunków z Ameryką, jak sam mówi wyjątkowych i dojdzie do tego, że Ukraina będzie musiała podpisać jakiś akt kapitulacji, to będzie gigantyczny problem dla Rzeczpospolitej na wiele lat - powiedział polityk.
Polityk podkreślił, że państwa zachodnie mają potencjał do wymuszenia na Kremlu korzystnego dla Ukrainy rozwiązania. Wyjaśnił, że nie można negocjować pokoju bez Ukrainy zgodnie z zasadą "nic o nas bez nas". Przypomniał m.ni. historyczną konferencję w Jałcie, która zakończyła się tragicznie dla Polski i naszej części Europy.
- Nie chodzi o kwestię przekonać, ale o kwestię siły. Dzisiaj siła jest po stronie Stanów Zjednoczonych i Europy, która ma razem z USA i NATO większy potencjał niż Rosja. I my te możliwości (wpływu na Kreml - red.) dzisiaj mamy - wyjaśnił.
Karol Nawrocki leci do USA. Cezary Tomczyk: Oczekuję aktywności prezydenta
Prowadzący "Graffiti" dopytywał wiceministra obrony narodowej o zaplanowaną na 3 września wizytę prezydenta w Białym Domu.
- Karol Nawrocki oczywiście będzie zbriefowany przez szefa MSZ na temat tez dotyczącej polityki prowadzonej przez rząd. Chcę zaznaczyć, że prezydent nie jest w stanie uniknąć odpowiedzialności (za sprawy państwa - red.). On jest najlepiej poinformowaną osobą - obok premiera - w tej sprawie w kraju. On zna wszystkie scenariusze związane z Ukrainą oraz pozycją Polski w świecie (...). Domagam się aktywności w tej dziedzinie ze strony prezydenta Karola Nawrockiego - powiedział Cezary Tomczyk.
Polityk KO mówił także o zbliżającej się rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Jeszcze dziś europejscy przywódcy połączą się zdalnie z Białym Domem..
- Dzisiaj odbędzie rozmowa Donalda Tuska z prezydentem Trumpem i innymi przywódcami w ramach przygotowania do spotkania Trump-Putin. Europa będzie mówiła o swoich oczekiwaniach - wspomniał wiceszef MON.
Dodał, że kwestia Ukrainy jest bardziej istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa dla Europy i Polski niż Stanów Zjednoczonych.