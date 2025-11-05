Lotnisko w Lublinie zamknięte. Komunikat Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Lotnisko w Lublinie jest zamknięte do godz. 18 ze względu na planowane ćwiczenia sił powietrznych RP. Poinformowała o tym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w mediach społecznościowych. Zamknięcie nie jest spowodowane lotniczymi działaniami ochrony granicy.
Przestrzeń nad lotniskiem w Lublinie jest zamknięta w godz. 15:30 do godz. 18 ze względu na planowane ćwiczenia sił powietrznych RP - poinformowała w środę na platformie X Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Lotnisko w Lublinie zamknięte z powodu planowanych ćwiczeń
Rzecznik lubelskiego lotniska Piotr Jankowski przekazał, że w godz. 15.30 do 18.00 nie ma planowanych przylotów, ani odlotów.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyjaśniła w komunikacie, że w tym czasie przestrzeń nad tym lotniskiem będzie zamknięta z powodu planowanych ćwiczeń sił powietrznych RP. Sytuacja nie ma związku z lotniczymi działaniami ochrony granicy.
Lotnisko w Lublinie oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310.
Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: gmina Lublin, województwo lubelskie, gmina miejska Świdnik i powiat świdnicki.
