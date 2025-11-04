Cały ruch lotniczy na lotnisku w Brukseli został wstrzymany we wtorek wieczorem w związku z wtargnięciem co najmniej jednego drona - podały belgijskie media, powołując się na agencję prasową Belga.

Rzecznik firmy zajmującej się kontrolą ruchu lotniczego, Skeyes Kurt Verwilligen, poinformował, że krótko przed godz. 20 otrzymano zgłoszenie o przelocie drona nad terenem lotniska w Brukseli.

- W ramach środków ostrożności cały ruch lotniczy został tymczasowo wstrzymany - przekazał.

Belgia. Ruch lotniczy w Brukseli i Liege wstrzymany z powodu dronów

Choć przyloty zostały przekierowane na lotnisko w Liege, to - jak poinformowała agencja Reutera w kolejnej depeszy - ten belgijski port został również tymczasowo zamknięty po zauważeniu drona w jego pobliżu.

W ostatnich dniach w Belgii doszło do kilkukrotnego przelotu niezidentyfikowanych dronów. Obiekty znajdowało się w bliskiej odległości od strategicznych punktów obronnych, w tym bazy Kleine-Brogel, gdzie składowana jest amerykańska broń jądrowa. Według wstępnych planów od 2027 roku miejsce to będzie schronem dla myśliwców F-35.

Wcześniej we wtorek minister obrony Belgii Theo Francken ocenił, że działania te były kierowane przez zawodowców i najprawdopodobniej celowo podjęto je tak blisko terenów wojskowych. Nie wykluczył, że były to prowokacje Rosji. W jednym z przypadków użyto zagłuszacza dronów.

Zaobserwowane incydenty wpłynęły na zmianę belgijskiej strategii obronnej. Szef obrony belgijskich sił zbrojnych Frederik Vansina oświadczył w poniedziałek, że od tej pory wojsko będzie zestrzeliwać wszystkie drony, które się pojawią.

- Bezzałogowy statek powietrzny musi zostać zniszczony bez powodowania szkód ubocznych - powiedział urzędnik podczas ceremonii morskiej w Zeebrugge.

Agencja prasowa Belga podała jednak, że zdolności belgijskich wojsk do zestrzeliwania dronów są obecnie ograniczone.

