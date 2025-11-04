Paraliż lotniczy w Belgii. Zamknięto lotniska w Brukseli i Liege
Ruch lotniczy na lotnisku w Brukseli został wstrzymany w związku z wtargnięciem drona. Samoloty przekierowano na lotnisko w Liege, które niedługo potem także zamknięto w związku z aktywnością bezzałogowców. W ostatnich dniach w Belgii doszło do kilkukrotnego przelotu dronów. Z tego powodu szef obrony belgijskich sił zbrojnych Frederik Vansina oświadczył, że bezzałogowce będą zestrzeliwane.
Cały ruch lotniczy na lotnisku w Brukseli został wstrzymany we wtorek wieczorem w związku z wtargnięciem co najmniej jednego drona - podały belgijskie media, powołując się na agencję prasową Belga.
Rzecznik firmy zajmującej się kontrolą ruchu lotniczego, Skeyes Kurt Verwilligen, poinformował, że krótko przed godz. 20 otrzymano zgłoszenie o przelocie drona nad terenem lotniska w Brukseli.
- W ramach środków ostrożności cały ruch lotniczy został tymczasowo wstrzymany - przekazał.
Belgia. Ruch lotniczy w Brukseli i Liege wstrzymany z powodu dronów
Choć przyloty zostały przekierowane na lotnisko w Liege, to - jak poinformowała agencja Reutera w kolejnej depeszy - ten belgijski port został również tymczasowo zamknięty po zauważeniu drona w jego pobliżu.
W ostatnich dniach w Belgii doszło do kilkukrotnego przelotu niezidentyfikowanych dronów. Obiekty znajdowało się w bliskiej odległości od strategicznych punktów obronnych, w tym bazy Kleine-Brogel, gdzie składowana jest amerykańska broń jądrowa. Według wstępnych planów od 2027 roku miejsce to będzie schronem dla myśliwców F-35.
Wcześniej we wtorek minister obrony Belgii Theo Francken ocenił, że działania te były kierowane przez zawodowców i najprawdopodobniej celowo podjęto je tak blisko terenów wojskowych. Nie wykluczył, że były to prowokacje Rosji. W jednym z przypadków użyto zagłuszacza dronów.
Zaobserwowane incydenty wpłynęły na zmianę belgijskiej strategii obronnej. Szef obrony belgijskich sił zbrojnych Frederik Vansina oświadczył w poniedziałek, że od tej pory wojsko będzie zestrzeliwać wszystkie drony, które się pojawią.
- Bezzałogowy statek powietrzny musi zostać zniszczony bez powodowania szkód ubocznych - powiedział urzędnik podczas ceremonii morskiej w Zeebrugge.
Agencja prasowa Belga podała jednak, że zdolności belgijskich wojsk do zestrzeliwania dronów są obecnie ograniczone.
