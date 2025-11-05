Niemcy uderzają w radykałów. Masowe przeszukania na terenie kraju

W zeszłym roku Muslim Interaktiv zorganizowało w Niemczech demonstracje, w których domagano się wprowadzenia w kraju szariatu. "Zdjęcia wywołały oburzenie w całych Niemczech. Ponad 1000 mężczyzn przemaszerowało w kwietniu ubiegłego roku po hamburskiej arterii Steindamm, domagając się utworzenia państwa teokratycznego. Kalifat jest rozwiązaniem - głosiły transparenty" - relacjonuje "Der Spiegel".

Muslim Interaktiv nie jest jedyną organizacją muzułmańską, która znalazła się na celowniku niemieckich służb. MSW potwierdziło, że policja wkroczyła do nieruchomości wykorzystywanych przed dwie inne muzułmańskie stowarzyszenia - Realitet Islam i Generation Islam. Mowa o siedmiu budynkach w Hamburgu i kolejnych 12 w Berlinie i na terenie Hesji.

Przeszukania mają być częścią wstępnego dochodzenia w sprawie aktywności Realitet Islam i Generation Islam. Policja zabezpieczyła materiały, które mogą stać się dowodami w sprawie. Na ich podstawie rząd federalny będzie podejmować decyzje o ewentualnych dalszych delegalizacjach.

"Z całą surowością prawa będziemy reagować na każdego, kto agresywnie nawołuje do utworzenia kalifatu na naszych ulicach, podżega do nienawiści wobec państwa Izrael i Żydów w sposób nie do przyjęcia oraz lekceważy prawa kobiet i mniejszości" - zapowiedział Dobridnt cytowany przez agencję Reuters.

Muslim Interkativ: demonstracje po ataku Hamasu na Izreal i Korankrisen

Aktywność grup muzułmańskich w ocenie tygodnika "Der Spiegel" zwiększyła się po ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 r. Wówczas na ulicach Hamburga doszło do zamieszek. "W kierunku policjantów rzucano kamieniami i butelkami, kilku funkcjonariuszy zostało rannych" - pisze dziennik.

W lutym tego samego roku Muslim Interaktiv udało się zgromadzić na ulicach miasta ok. 3,5 tys. osób w proteście przeciw serii aktów spalenia Koranu, do jakich dochodziło wówczas w Szwecji. Wydarzenia znane jako Korankrisen zakończyły się zabójstwem ich inicjatora, irakijskiego Asyryjczyka Salwana Momiki.

