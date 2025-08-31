Ojciec i syn zginęli zmieniając koło. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Sieprawice w Lubelskiem. 49 i 28-latek zostali potrąceni przez ciężarówkę.

Do wypadku doszło około północy w miejscowości Sieprawice na drodze S17 na pasie drogi w kierunku Warszawy.

- Dwaj mężczyźni, w wieku 49 i 28 lat, zmieniali koło w busie, którym jechali. Zostali wtedy potrąceni przez ciężarówkę - powiedziała Beata Kieliszek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Obaj mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu.

Wypadek na S17. Nie żyją ojciec i syn

Policjantka poinformowała, że bus stał na pasie awaryjnym, ustawiony był też trójkąt ostrzegawczy.

Za kierownicą ciężarówki siedział 28-letni Ukrainiec. Był trzeźwy. Jak ustalił Polsat News, mężczyzna miał zeznać, że widział samochód na pasie awaryjnym, ale nie zauważył osób zmieniających koło.

Nieoficjalnie ustalono, że syn i ojciec kończyli wymianę koła. Pozostało im tylko dokręcenie ostatnich śrub.

Droga S17 była przez kilka godzin zablokowana. Obecnie ruch odbywa się już bez utrudnień.