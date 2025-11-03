Jak podaje IMGW w 2023 i 2024 r. odnotowano dwa najcieplejsze grudnie na świecie w historii pomiarów. W Polsce rok temu średnia temperatura wyniosła wówczas 2,5 st. C, co oznacza, że miesiąc ten był o 2,3 st. cieplejszy od wieloletniej normy. Nie brakuje sygnałów, że ten niepokojący trend czeka kontynuacja.

Anomalia pogodowa. To nie będą zimne święta?

Wstępne długoterminowe zapowiedzi wskazują na wyraźną anomalię na koniec roku, która sugeruje relatywnie ciepłe święta. Według modelu Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) może to być średnio od 1,5 aż do 2,5 st. więcej niż długoletnia norma.

Z kolei amerykański model CFSv2 sugeruje, że miesiąc będzie cieplejszy o 1-2 st. W obu przypadkach dotyczy to zdecydowanej większości Europy, również Polski.

Inne informacje przekazują obecne szacunki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na ten moment wynika z nich, że zarówno temperatury, jak i suma opadów, mają się mieścić w średniej z lat 1991-2020. Oznacza to na przykład, że w Zakopanem będzie to przeciętnie od -3,1 do -1,1 st. i ok. 33,2-54,4 mm opadu, z kolei w Gdańsku od 1,6 do 2,9 st. C i 24,9-36,4 mm.

Przekroczone normy. Tak przywita nas grudzień

Z drugiej strony są już długoterminowe prognozy IMGW na pierwszy tydzień grudnia, bazujące na modelu ECMWF.

Zauważalne jest przewidywane odchylenie temperatur rzędu 2,6 (Małopolska i Podkarpacie), a nawet 3,2 st. (Pomorze). Średnio na terenie niemal całego kraju termometry pokażą 2-4 st. C. Jednocześnie na Podhalu występuje 67-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia mrozu, a na Podlasiu i Lubelszczyźnie około 40-procentowe.

Ponadto w całej Polsce w dniach 1-7 grudnia ma być ponad miarę mokro z nawet ponad 40-procentową szansą na sumę opadu powyżej 20 mm (rejon Zakopanego oraz Kołobrzegu).

Styczeń 2026, jak wynika z map Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ma być przede wszystkim powyżej normy mokry. Dotyczy to całego terytorium państwa.

