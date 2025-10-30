Zwrot w sprawie księcia Andrzeja. Karol III poinformował o wszczęciu procesu

Według informacji przekazanych przez Pałac Buckingham, książę Andrzej dostał już oficjalne zawiadomienie zobowiązujące go do zrzeczenia się umowy najmu swojej rezydencji Royal Lodge. Będzie musiał przenieść się do innej prywatnej nieruchomości, położonej we wschodniej Anglii.

Decyzja Karola III. Książę Andrzej pozbawiony przywilejów

Młodszy brat króla Karola III i drugi syn nieżyjącej już królowej Elżbiety II, znalazł się na celowniku opinii publicznej z powodu swoich powiązań z Jeffrey'em Epsteinem. W październiku Andrzej zaprzestał używania tytułu księcia Yorku.

"Jego Królewska Mość wszczął dziś formalny proces mający na celu pozbawienie tytułu i odznaczeń księcia Andrzeja. Książę Andrzej będzie teraz znany jako Andrew Mountbatten Windsor" - przekazano.

ZOBACZ: Krzyki podczas spotkania z Karolem III. Padły pytania o księcia Andrzeja

Skutkiem decyzji króla Karola III, jego brat zostanie pozbawiony tytułu księcia. BBC informuje, że jego córki Beatrycze i Eugenia pozostaną jednak księżniczkami, gdyż są one ukochanymi bratanicami króla. Była żona Andrzeja Sarah Ferguson utraciła w październiku przywilej bycia księżną Yorku.

Powiązania księcia Andrzeja i Epsteina

Według źródeł z Pałacu, na które powołuje się agencja Reutera, decyzja została podjęta przez króla Karola, ale monarcha miał poparcie innych członków swojej rodziny, w tym następcy tronu, księcia Williama. Członkowie rodziny królewskiej nie wierzą w niewinność Andrzeja, choć ten konsekwentnie zaprzecza wszelkim zarzutom.

Książę Andrzej i Epstein zostali sfotografowani razem w 2010 roku. Członek rodziny królewskiej zapewniał, że zerwał kontakty ze skazanym za przestępstwa seksualne finansistą, który zmarł w 2019 roku. Przeczyły temu ujawnione maile, wysłane już po odkryciu ich powiązań.

W mediach pojawiały się informacje na temat możliwych nadużyć wobec Virginii Giuffre. Kobietę poznał z księciem właśnie Epstein, miała ona wówczas 17 lat. W kwietniu tego roku, w wieku 41 lat, Giuffre odebrała sobie życie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni