"Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy trzy zgłoszenia o dronach nad Kleine Brogel, większych i latających na większych wysokościach. Użyto zagłuszacza dronów, ale bezskutecznie. Śmigłowiec i radiowozy śledziły bezzałogowce, ale zgubiły je po kilku kilometrach" - napisał belgijski minister, dodając, że drony wysłano nad bazę celowo.

"Nie były to zwykłe przeloty, ale wyraźne polecenie ukierunkowane na Kleine Brogel" - przekazał Francken.

Również w nocy z piątku na sobotę w pobliżu bazy zauważono nieautoryzowany dron. W bazie przechowywana jest broń jądrowa USA, a od 2027 roku mają w niej stacjonować myśliwce F-35.

Reuters podał, że belgijska policja prowadzi śledztwo w sprawie pojawienia się dronów nad bazą lotniczą.

Belgia. Drony nad lotniskami wojskowymi. "To nie było dzieło amatorów"

Ostatnio drony zauważono też nad bazami Elsenborn na wschodzie i Marche-en-Famenne na południowym wschodzie Belgii. Agencja Reutera informowała, że drony zaobserwowano w nocy, co uniemożliwiło ustalenie rodzaju użytych urządzeń. "To nie było dzieło amatorów, lecz doświadczonych pilotów dronów" - ocenił wtedy szef resortu obrony.

ZOBACZ: Składują tam tajną broń. Obok przeleciał "nieautoryzowany" dron

Na przełomie września i października media informowały, że w 2024 r. w newralgicznych obszarach belgijskiej przestrzeni powietrznej, takich jak lotniska i tereny wojskowe, wykryto około 31 tys. przelotów dronów. SkeyDrone, spółka zależna kontrolera ruchu lotniczego Skeyes, poinformowała, że 90 proc. z nich stanowiły loty nieautoryzowane.

Incydenty dronowe nad państwami NATO

Kraje NATO pozostają w ostatnich tygodniach w stanie podwyższonej gotowości po zaobserwowaniu dronów i innych atakach powietrznych, m.in. w Kopenhadze, Monachium, w Polsce i krajach bałtyckich.

W piątek drony zakłóciły pracę lotniska w Berlinie. Jak poinformowała agencja AFP, zdaniem niemieckich władz za incydentem mogła stać Rosja. W ostatnich dniach władze Litwy kilkakrotnie musiały zamykać przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie, gdy w pobliżu pojawiały się balony przemytnicze znad Białorusi.

Na początku października Komisja Europejska zaproponowała cztery europejskie projekty obronne, w tym system zwalczania dronów i plan wzmocnienia wschodniej granicy, w ramach działań mających na celu podniesienia zdolności obronnych Unii Europejskiej do 2030 roku.

