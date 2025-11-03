Kierowcy z Włocławka od jakiegoś czasu narzekali na problemy z samochodami - spadki mocy, błędy w komputerach pokładowych itp. Niektóre auta musiały trafić do warsztatów. Informacje zaczęły pojawiać się w październiku w mediach społecznościowych.

Jak się okazało, problemem mogło być paliwo. W pierwszym tygodniu otwartej w październiku stacji ORLEN przy ul. Kapitulnej doszło do pomyłki - do zbiornika z benzyną Pb95 trafił olej napędowy, o czym donosi portal Dzień Dobry Włocławek.



"Auto mojej mamy skończyło w ASO, zapłaciła z własnej kieszeni. Orlen powiedział, że zwróci wszystkie koszty i dzień po zgłoszeniu szkody przez stronę Orlenu przyszedł mail od Warty, że rozpoczynają proces" - napisał jeden z internautów, cytowany przez portal.

Włocławek. Pomyłka na stacji paliw

Rzecznik prasowy Orlenu Mateusz Witczyński potwierdził, że do błędu rzeczywiście doszło. Jak zaznaczył, wynikł on "po stronie zewnętrznego dostawcy odpowiedzialnego za napełnianie zbiorników".

ZOBACZ: Potężny pożar we Włocławku. Hala w ogniu, w akcji dron i ponad 70 strażaków

"W jego wyniku niewielka ilość oleju napędowego znalazła się w zbiorniku z benzyną Pb95. Do pomyłki doszło podczas uzupełniania paliwa, a po jej wykryciu sprzedaż została natychmiast wstrzymana. Zbiornik został oczyszczony, a sprzedaż zostanie wznowiona jeszcze dzisiaj" - podkreślił w odpowiedzi przekazanej Dzień Dobry Włocławek.

Włocławek. Pomyłka Orlenu. Rzecznik o odszkodowaniach

Rzecznik Orlenu podkreślił, że poszkodowani mogą domagać się odszkodowania. "Zachęcamy do zgłaszania incydentów poprzez formularz szkody OC na stronie opinie.orlen.pl/Forms/Mobile/ZglosSzkodeOC lub telefonicznie pod numerem infolinii: 801 167 536 (z telefonów komórkowych - 502 167 536). Jednocześnie przepraszamy naszych klientów za wszelkie niedogodności" - czytamy.

Portal Dzień Dobry Włocławek szacuje, opierając się na liczbie komentarzy w sieci, że problem mógł dotyczyć co najmniej kilkudziesięciu kierowców.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni