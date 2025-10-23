Zgłoszenie o pożarze hali przy ulicy Toruńskiej wpłynęło do służb około godziny 2:00 w nocy ze środy na czwartek. Znajduje się tam hala handlowo-magazynowo-usługowa oraz Park Trampolin Jump Sport.

Jak poinformował bryg. Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, po przybyciu pierwszych jednostek na miejsce okazało się, że około trzech czwartych hali stało już w płomieniach.

- Na miejsce zadysponowano 15 zastępów gaśniczych, w tym około 73 strażaków - przekazał strażak na antenie Polsat News. W działaniach uczestniczyła ponadto grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Pożar hali trampolin we Włocławku. Trwa akcja strażaków

Służbom udało się zlokalizować źródło pożaru i trwa jego dogaszanie. - W hali prawdopodobnie nikogo nie było. W nocy pozostawała zamknięta i była monitorowana przez zewnętrzną firmę. Nie ustalono, by ktoś tam przebywał - poinformował strażak.

Aby ostatecznie potwierdzić brak osób poszkodowanych, teren jest sprawdzany z powietrza przy użyciu drona. Strażacy zapowiadają, że po całkowitym ugaszeniu pożaru konieczne będzie użycie specjalistycznego sprzętu do rozbiórki zniszczonej konstrukcji.

- Ze względu na stalową konstrukcję do środka nie możemy wprowadzić strażaków. To stwarza zagrożenie - dodał bryg. Bladoszewski. Przyczyny zdarzenia oraz wysokość strat materialnych ustalą służby. Na ten moment nie ma informacji o osobach rannych. Ruch w okolicy odbywa się już płynnie.

