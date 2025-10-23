Potężny pożar we Włocławku. Hala w ogniu, w akcji dron i ponad 70 strażaków

Ponad 70 strażaków uczestniczy w akcji gaśniczej pożaru, który wybuchł w nocy ze środy na czwartek w hali we Włocławku. Płomienie całkowicie objęły obiekt przy ul. Toruńskiej, gdzie mieści się m.in. park trampolin. Obecnie służby z pomocą drona sprawdzają teren, aby upewnić się, że w środku nie ma osób poszkodowanych.

Pożar hali we Włocławku. Trwa akcja gaśnicza
Zgłoszenie o pożarze hali przy ulicy Toruńskiej wpłynęło do służb około godziny 2:00 w nocy ze środy na czwartek. Znajduje się tam hala handlowo-magazynowo-usługowa oraz Park Trampolin Jump Sport

 

Jak poinformował bryg. Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, po przybyciu pierwszych jednostek na miejsce okazało się, że około trzech czwartych hali stało już w płomieniach.

 

- Na miejsce zadysponowano 15 zastępów gaśniczych, w tym około 73 strażaków - przekazał strażak na antenie Polsat News. W działaniach uczestniczyła ponadto grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. 

Pożar hali trampolin we Włocławku. Trwa akcja strażaków

Służbom udało się zlokalizować źródło pożaru i trwa jego dogaszanie. - W hali prawdopodobnie nikogo nie było. W nocy pozostawała zamknięta i była monitorowana przez zewnętrzną firmę. Nie ustalono, by ktoś tam przebywał - poinformował strażak. 

 

Aby ostatecznie potwierdzić brak osób poszkodowanych, teren jest sprawdzany z powietrza przy użyciu drona. Strażacy zapowiadają, że po całkowitym ugaszeniu pożaru konieczne będzie użycie specjalistycznego sprzętu do rozbiórki zniszczonej konstrukcji.

 

ZOBACZ: Pożar mieszkania w bloku w Koszalinie. Dziewięć osób poszkodowanych

 

- Ze względu na stalową konstrukcję do środka nie możemy wprowadzić strażaków. To stwarza zagrożenie - dodał bryg. Bladoszewski. Przyczyny zdarzenia oraz wysokość strat materialnych ustalą służby. Na ten moment nie ma informacji o osobach rannych. Ruch w okolicy odbywa się już płynnie. 

 

Agata Sucharska / wka / polsatnews.pl
