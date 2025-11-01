Szczątki drona na plaży w Ustce. Jest komunikat wojska

Na plaży w Ustce spacerowicze natknęli się w sobotę rano na fragmenty dorna wojskowego. Jak przekazała rzeczniczka Centralnego Poligonu Sił Powietrznych major Karolina Krzewina-Hyc, był to imitator celu powietrznego wykorzystywany do szkolenia ogniowego wojsk.

Szczątki drona na plaży w Ustce. Jest komunikat wojska
Mariusz Jasłowski
Morze wyrzuciło na brzeg fragmenty imitatora celu powietrznego z ćwiczeń na poligonie w Ustce

Rzeczniczka poinformowała, że morze wyrzuciło na brzeg element imitatora celu powietrznego, używanego podczas ćwiczeń ogniowych i szkolenia obrony przeciwlotniczej.

 

- To urządzenie służy do symulowania zachowania i cech prawdziwego celu powietrznego, takiego jak samolot, śmigłowiec czy bezzałogowiec. Jego zadaniem jest stworzenie realistycznych warunków treningowych bez konieczności użycia prawdziwych maszyn bojowych - wyjaśniła mjr Krzewina-Hyc.

 

W tym przypadku urządzenie pochodziło z ćwiczeń prowadzonych na poligonie w Ustce.

Ustka. Fragmenty drona wyrzucone przez morze. To imitator celu powietrznego

Fragmenty imitatora znalazł przechodzień Mariusz Jasłowski. W rozmowie z Radiem Gdańsk powiedział, że znalezione części nie przypominały komercyjnego urządzenia - wystawały z nich kable, a na obudowie widoczne były nietypowe oznaczenia.

 

ZOBACZ: Było więcej dronów. Prezydencki minister ujawnia

 

Mężczyzna powiadomił odpowiednie służby - Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową, które przybyły na miejsce i zabezpieczyły znalezisko.

 

Fragmenty imitatora celu powietrznego znalezione na plaży w UstceMariusz Jasłowski
Fragmenty imitatora celu powietrznego znalezione na plaży w Ustce

Major Krzewina-Hyc zaapelowała, aby w przypadku znalezienia na plaży metalowych przedmiotów, w tym dronów lub ich fragmentów, nie dotykać ich i natychmiast powiadomić służby.

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
