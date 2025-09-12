Było więcej dronów. Prezydencki minister ujawnia

Polskie służby informowały o 19 rosyjskich dronach, które w nocy z 10 na 11 września naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował jednak, że takich przypadków było więcej. - Według naszych informacji granicę przekroczyło 21 dronów - powiedział. Dodał, że w przyszłości może dojść do kolejnych incydentów tego typu.

W miejscowości Przymiarki został odnaleziony kolejny rosyjski dron. Jak poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka jest siedemnastym bezzałogowcem, który udało się namierzyć.

Marcin Przydacz: "Trzeba się przygotować"

Według informacji podawanych przez polskie służby, w nocy z 10 na 11 września polską przestrzeń powietrzną naruszyło 19 dronów. Tymczasem Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował, że było ich więcej.

- Wojsko jak rozumiem szuka wszystkich, które spadły na terenie polski, lub zostały strącone. Według naszych informacji (granicę - red.) przekroczyło 21 dronów (...). Przecież te drony też wlatywały, były kilkanaście sekund i wracały - powiedział na antenie Radia Zet. Dodał, że są to informacje, które posiada kancelaria prezydenta, a zweryfikować je może MSWiA.

ZOBACZ: Rosyjskie drony nad Polską. Donald Trump komentuje

Przydacz został także zapytany, czy takie incydenty się powtórzą. Odparł, że tak, ponieważ w kierunku Ukrainy Rosja potrafi wysłać dziennie kilkaset dronów. - Z tego deszczu dronów nie sposób powiedzieć na 100 proc., że nie oderwą się jakieś, które znów nie przekroczą naszej granicy - powiedział.



- Trzeba się przygotować na to, że mogą być takie sytuacje. Ja ich nie zakładam, ale dla naszego bezpieczeństwo lepiej, żebyśmy mieli świadomość tego ryzyka - dodał.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez kilkanaście dronów. Uruchomiono procedury obronne. Po raz pierwszy poinformowało o tym po godzinie 4:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

Zgodnie z najnowszymi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 17 dronów:

Czosnówka (woj. lubelskie, pow. bialski),

(woj. lubelskie, pow. bialski), Cześniki (woj. lubelskie, pow. zamojski),

(woj. lubelskie, pow. zamojski), Krzywowierzba-Kolonia (woj. lubelskie, pow. parczewski),

(woj. lubelskie, pow. parczewski), Mniszków (woj. łódzkie, pow. opoczyński),

(woj. łódzkie, pow. opoczyński), Oleśno (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski),

(woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski), Wielki Łan (woj. lubelskie, pow. włodawski),

(woj. lubelskie, pow. włodawski), Wohyń (woj. lubelskie, pow. radzyński),

(woj. lubelskie, pow. radzyński), Wyhalew (woj. lubelskie, pow. parczewski),

(woj. lubelskie, pow. parczewski), Wyryki (woj. lubelskie, pow. włodawski),

(woj. lubelskie, pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (woj. lubelskie, pow. bialski),

(woj. lubelskie, pow. bialski), Nowe Miasto nad Pilicą (woj. mazowieckie, pow. grójecki),

(woj. mazowieckie, pow. grójecki), Bychawka Trzecia (woj. lubelskie, pow. lubelski),

(woj. lubelskie, pow. lubelski), między miejscowościami Rabiany i Sewerynów (woj. mazowieckie, pow. węgrowski),

(woj. mazowieckie, pow. węgrowski), Czyżów (woj. świętokrzyskie, pow. buski),

(woj. świętokrzyskie, pow. buski), Sobótka (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski),

(woj. świętokrzyskie, pow. opatowski), Smyków (woj. świętokrzyskie, pow. konecki),

(woj. świętokrzyskie, pow. konecki), Przymiarki (woj. lubelskie, pow. biłgorajski).

ZOBACZ: Przejścia graniczne z Białorusią zamknięte. Ruszają manewry "Zapad-2025"

Ostatni, 17 dron, został znaleziony w piątek. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka poinformowała o tym w mediach społecznościowych. "Policja będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren" - napisała w mediach społecznościowych.

Służby wciąż poszukują kolejnych szczątków dronów. Władze oraz wojsko apeluje do społeczeństwa, by w przypadku znalezienia niezidentyfikowanych obiektów, nie zbliżać się do nich i zaalarmować odpowiednie organy.