Nocna prohibicja w części Warszawy. Rusza zakaz sprzedaży alkoholu

Od soboty w dwóch stołecznych dzielnicach od godz. 22:00 zacznie obwiązywać nocy zakaz sprzedaży alkoholu. Trunków nie będzie można zakupić w sklepach w Śródmieściu i na Pradze Północ do godz. 6:00.

"Kontrole przestrzegania zakazu będą prowadzić policja i straż miejska. Naruszenie przepisów może skutkować cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a próby obejścia prawa traktowane będą jako poważne naruszenie" - przekazał stołeczny ratusz.

Władze dzielnic sąsiadujących ze Śródmieściem i Pragą-Północ, gdzie od 1 listopada zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu nocą, nie boją się tzw. turystyki alkoholowej.

Zapowiadają, że będą monitorować sytuację i ją analizować. Są też w stałym kontakcie ze służbami: policją i strażą miejską, które zapowiedziały ściślejsze kontrole w okolicach sklepów sprzedających alkohol.

Nocna prohibicja w Warszawie. Śródmieście i Praga Północ objęte zakazem

Wprowadzanie nocnej prohibicji w Warszawie przeszło długą drogę. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie i zaproponował wprowadzenie go na terenie całego miasta, a następnie wycofał się z tego pomysłu i zaproponował wprowadzenie pilotażowo nocnej prohibicji na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi Północ.

Prezydent poinformował też, że wiosną złoży projekt wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście. Miałaby ona obowiązywać od 1 czerwca.

Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Wprowadzony w ok. 200 gminach w Polsce

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w Polsce. Na początku sierpnia na takie rozwiązanie zdecydował się Szczecin, od początku września nocna prohibicja zaczęła obowiązywać w Gdańsku. Natomiast od października zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 obowiązuje we Wrocławiu i w Łodzi.

Na Mazowszu od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać na terenie gminy Sobienie-Jeziory (w godz. 22:00 - 5:00). Od 1 czerwca w godzinach nocnych nie kupią w sklepie alkoholu mieszkańcy Sulejówka, a od 1 lipca Łomianek. Obie gminy wprowadziły zakaz w godzinach 23:00 - 6:00.

Od 21 lipca nocna prohibicja obowiązuje też na terenie gminy Nieporęt, a dziesięć dni później zaczęła obowiązywać w Legionowie. W obu gminach w godzinach 24:00 - 6:00. Od 6 sierpnia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu jest w Wieliszewie (w godz. 24:00 - 6:00) i Jabłonnej (w godz. 23:00 - 6:00).

Z kolei od 24 października zakaz zaczął obowiązywać w godzinach 23:00 - 6:00 na terenie Grójca. Natomiast radni Ciechanowa przegłosowali uchwałę wprowadzającą nocną prohibicję w godz. 22:00 - 6:00 - wejdzie ona w życie 2 styczna 2026 roku.

