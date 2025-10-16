Nocna prohibicja zacznie obowiązywać 14 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego czyli najprawdopodobnie 1 listopada.

Za wprowadzeniem nocnej prohibicji w Śródmieściu było 55 radnych, jeden był przeciw. Jeśli chodzi o Pragę-Północ, za wprowadzeniem zakazu było 55 radnych, dwójka radnych była przeciw.

Głosowanie nad nocną prohibicją w Warszawie bez Rafała Trzaskowskiego

Na sesji miał być obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Pomysłodawca projektu jednak nie zdążył wrócić z Brukseli.

W uzasadnieniu projektów uchwał wskazano, że w raporcie z przeprowadzonych konsultacji pojawiały się głosy mieszkańców, aby najpierw wprowadzić ograniczenia w Śródmieściu i na Pradze-Północ, a później sukcesywnie w całym mieście.

Zaznaczono również, że wiele innych miast najpierw wprowadzało ograniczenie w wybranych dzielnicach czy osiedlach. Zrobiły tak np. Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i Gdańsk. Część z tych miast zdecydowała o późniejszym rozszerzeniu strefy objętej ograniczeniem na kolejne dzielnice lub na całe miasto.

Zmiany w dwóch dzielnicach. Później w całej Warszawie

Trzaskowski zapowiadał wcześniej, że najpóźniej do 1 czerwca 2026 roku nocna prohibicja powinna obowiązywać na terenie całej Warszawy. Z obostrzenia mają być wyłączone lokale gastronomiczne.

- Po to wprowadzamy pierwszy etap w tych dzielnicach, które są najbardziej dotknięte problemem, żeby w całej Warszawie to ograniczenie wprowadzić w sposób jak najbardziej efektywny - argumentował.

Ministerstwo Zdrowia chce zmian w polskim prawie

W nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo Zdrowia dąży do całkowitego usunięcia tych napojów ze stacji paliw.

Projekt przewiduje także zakaz reklamy piwa. Obecnie jest ona możliwa, jednak pod pewnymi surowymi warunkami. Może być m.in. kierowana jedynie do osób pełnoletnich, przy czym nie powinna przedstawiać jego spożycia w sytuacjach uprawiania sportu czy kierowania pojazdem.

Po zmianach kary za nielegalną promocję zostałyby podniesione do 20 tys. zł, a maksymalnie - 750 tys. zł. W sytuacjach skrajnych możliwe byłoby zastosowanie środka w postaci pozbawienia wolności.

