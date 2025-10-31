Od 1 listopada w życie wchodzi nocna prohibicja w dwóch dzielnicach Warszawy. Od godziny 22.00 do 6.00 w Śródmieściu i na Pradze-Północ nie będzie można kupić alkoholu. Nowe prawo dotyczy sklepów i stacji benzynowych. Przepisy nie będą dotyczyć lokali gastronomicznych, czyli barów, pubów i restauracji.

Za złamanie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych będzie groziło cofnięcie posiadanych zezwoleń i ewentualne zastosowanie sankcji z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym "kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie".

Jak przekazano na oficjalnej stronie internetowej miasta stołecznego Warszawa, "celem wprowadzenia nocnego zakazu jest poprawa bezpieczeństwa w nocy oraz ograniczenie przypadków zakłócania porządku publicznego".

Nocna prohibicja w Warszawie. Rafał Trzaskowski wycofał projekt

Początkowo nocna prohibicja miała obowiązywać na terenie całego miasta. W połowie września Rada Miasta miała zagłosować nad dwoma projektami dotyczącymi tej sprawy.



Jeden został złożony przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego i przewidywał zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 23-6, a drugi projekt Lewicy i ruchu Miasto Jest Nasze proponował, by zakaz obowiązywał od godziny 22.



Prezydent zdecydował się jednak wycofać projekt w związku z brakiem poparcia ze strony radnych Koalicji Obywatelskiej. Zamiast niego radni KO przedstawili propozycję pilotażowego wprowadzenia prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Obie dzielnice pozytywnie zaopiniowały przedstawione projekty.

ZOBACZ: Nocna prohibicja w Warszawie. Radni zagłosowali



Decyzja o wycofaniu prezydenckiego projektu spotkała się z krytyką ze strony wiceprezydenta Warszawy Jacka Wiśnickiego (Polska 2050), który na znak protestu podał się do dymisji.

Prezydent Trzaskowski poinformował, że wiosną złoży projekt wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście. Miałaby ona obowiązywać od 1 czerwca 2026.

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. Na początku sierpnia na takie rozwiązanie zdecydował się Szczecin, od początku września nocna prohibicja zaczęła obowiązywać w Gdańsku. Natomiast od 9 października zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22.00-6.00 obowiązuje we Wrocławiu, a w piątek zaczął obowiązywać w Łodzi.

