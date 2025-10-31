W czwartek władze Finlandii zapowiedziały, że zamierzają przeprowadzić przy granicy z Rosją manewry, w których udział weźmie 15 tys. żołnierzy. "Podczas zimowych ćwiczeń wojsk lądowych tysiące żołnierzy, którzy w grudniu przechodzą do rezerwy, będą trenować w różnych częściach Finlandii razem z rezerwistami i sojusznikami" - poinformował sztab.

"Ćwiczenia te zapewnią wdrożenie do szkolenia wniosków wyciągniętych z wojny w Ukrainie" - przekazało fińskie wojsko.

Z kolei lider rosyjskiej republiki Karelia Artur Parfienczikow przekazał, że w celu ochrony granic powoła nowe jednostki z zamieszkujących tereny przygraniczne ochotników. "Drużyny ludowe" mają być odpowiedzią na braki kadrowe wynikające z przerzucenia rosyjskich sił na Ukrainę.

- W tej chwili pracujemy nad procesem zapewnienia powrotu żołnierzy odbywających służbę obowiązkową, aktywnie współpracujemy ze strażą graniczną, organizujemy sztab. Formujemy drużyny ludowe, złożone z osób, które będą pomagać pogranicznikom, które dobrze znają teren i mają orientację w okolicy - powiedział przywódca Republiki Karelia.

Drużyny ludowe to nie jedyna odpowiedź na braki wywołane koncentracją sił w Ukrainie. 28 października Władimir Putin podpisał ustawę stanowiącą o możliwości formowania w regionach nowych oddziałów ochotniczych złożonych z cywili.

Władze jednostek administracyjnych federacji mogą organizować siły w celu "ochrony obiektów o znaczeniu strategicznym na terenie kraju" - czytamy w ustawie. Siły takie powołano w europejskiej części Rosji: w obwodzie jarosławskim, niżnonowogrodzkim i tambowskim.

Karelia do 1940 r. była fińska. Potem trafiła do Rosji

Karelia do zakończenia wojny zimowej w 1940 r. należała do Finlandii. Choć w wyniku rozmów pokojowych Helsinki musiały oddać część terytorium, a w sferze polityki międzynarodowej pozostawały przez drugą połowę XX wieku w strefie wpływów Związki Radzieckiego, straty poniesione przez Armię Czerwoną w Finlandii były druzgocące.

Do historii wojskowości przeszła sprawność fińskiej obrony cywilnej i skuteczność tamtejszych strzelców wyborowych, a tradycja walk obronnej wykorzystującej trudny teren i warunki na północy półwyspu kontynuowana jest do dziś. W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę Finlandia w 2023 r. dołączyła do NATO.

