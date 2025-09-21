Prezydent kraju NATO o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. "Gotowości do wojny z Rosją"

Świat
Prezydent kraju NATO o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. "Gotowości do wojny z Rosją"
Facebook.com/alexanderstubb
Aleksander Stubb o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy muszą obejmować zobowiązanie europejskich państw do konfrontacji militarnej z Rosją - twierdzi prezydent Finlandii. Zdaniem Aleksandra Stubba jest to jeden z głównych punktów ustaleń omawianych na spotkaniach tzw. koalicji chętnych.

Kwestia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy pojawiła się w wywiadzie, którego Aleksander Stubb udzielił gazecie "The Guardian".

 

- Gwarancje bezpieczeństwa są w istocie środkiem odstraszającym. Ten środek musi być wiarygodny, a żeby był wiarygodny, musi być silny - stwierdził prezydent Finlandii.

 

Polityk został zapytany o "realność zobowiązań", które składane będą przez kraje uczestniczące w tzw. koalicji chętnych. Według Stubba podstawą gwarancji musi być pełna gotowość do bezpośredniego zaangażowania się w konflikt zbrojny z Rosją.

 

ZOBACZ: Finlandia wzmacnia kontrolę granicy z Rosją. Niepokojące doniesienia

 

- To jest właśnie idea gwarancji bezpieczeństwa z definicji - podkreślił.

Wojna na Ukrainie. Prezydent Finlandii o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych

W wywiadzie pojawił się również wątek roli Stanów Zjednoczonych w zapewnieniu bezpieczeństwa Ukrainie. Aleksander Stubb jest przekonany, że jest to konieczne, a bez tego, gwarancje nie będą miały realnej wartości dla Kijowa.

 

Jednocześnie fiński przywódca przyznał, że rozmowy z administracją Donalda Trumpa są wyjątkowo trudne.

 

- Uważam, że obowiązkiem prezydenta Finlandii jest znalezienie wspólnego języka z prezydentem Stanów Zjednoczonych, kimkolwiek by on nie był. Interakcja jest lepsza niż separacja, w każdych okolicznościach - podsumował.

WIDEO: Polska kontra na rosyjskie kłamstwa. Wiceminister pokazał dowody
Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
FINLANDIANATOROSJAŚWIATWOJNA W UKRAINIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 