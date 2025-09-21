Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy muszą obejmować zobowiązanie europejskich państw do konfrontacji militarnej z Rosją - twierdzi prezydent Finlandii. Zdaniem Aleksandra Stubba jest to jeden z głównych punktów ustaleń omawianych na spotkaniach tzw. koalicji chętnych.

Kwestia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy pojawiła się w wywiadzie, którego Aleksander Stubb udzielił gazecie "The Guardian".

- Gwarancje bezpieczeństwa są w istocie środkiem odstraszającym. Ten środek musi być wiarygodny, a żeby był wiarygodny, musi być silny - stwierdził prezydent Finlandii.

Polityk został zapytany o "realność zobowiązań", które składane będą przez kraje uczestniczące w tzw. koalicji chętnych. Według Stubba podstawą gwarancji musi być pełna gotowość do bezpośredniego zaangażowania się w konflikt zbrojny z Rosją.

- To jest właśnie idea gwarancji bezpieczeństwa z definicji - podkreślił.

Wojna na Ukrainie. Prezydent Finlandii o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych

W wywiadzie pojawił się również wątek roli Stanów Zjednoczonych w zapewnieniu bezpieczeństwa Ukrainie. Aleksander Stubb jest przekonany, że jest to konieczne, a bez tego, gwarancje nie będą miały realnej wartości dla Kijowa.

Jednocześnie fiński przywódca przyznał, że rozmowy z administracją Donalda Trumpa są wyjątkowo trudne.

- Uważam, że obowiązkiem prezydenta Finlandii jest znalezienie wspólnego języka z prezydentem Stanów Zjednoczonych, kimkolwiek by on nie był. Interakcja jest lepsza niż separacja, w każdych okolicznościach - podsumował.