Warszawskie ZOO powitało niedawno nowego członka rodziny. To samiczka wikunii andyjskiej, której wciąż nie nadano imienia. W związku z tym na profilu ZOO na Facebooku powstała specjalna ankieta, za pośrednictwem której można zagłosować na swoją faworytkę. Do wyboru są cztery propozycje, ale czas na oddanie głosu jest tylko do poniedziałku rano.