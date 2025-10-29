Znaleziony w rukoli. Egzotyczny gość przyniesiony z zakupami

Fundacja Epicrates z Lublina poinformowała, że pod jej opiekę trafił mały gekon murowy (Tarentola mauritanica). "Przyjechał do Polski w paczce rukoli, która trafiła na półkę Lidla w pewnej miejscowości między Chełmem a Lublinem" - czytamy.

Gekon w rukoli. Znaleziony podczas robienia sałatki

Zwierzę miało sporo szczęścia, bo zostało zauważone w porę podczas robienia sałatki - przed dodaniem octu i sosu.

- Zaczęłam już kroić mozzarellę, cebulę, fasolę, wrzuciłam rukolę, zaczęłam mieszać i na samym wierzchu patrzę, a tam jakieś zwierzątko. Na początku się zastanawiałam, czy żyje, bo nie byłam pewna, ale przyjrzałam się trochę lepiej i zobaczyłam, że to jaszczurka. Wtedy pomyślałam, że pewnie zahibernowała w lodówce - opowiadała dla Wydarzeń24 Karolina Badora.

ZOBACZ: Warszawa: Nietypowy pasażer na gapę. Gekon przyleciał samolotem do Polski

Po chwili okazało się, że gekon żyje - oddycha, reaguje na dotyk. - Trzeba było zacząć misję ratunkową, bo skoro żyje, to trzeba jej dać szansę - mówiła.

Egzotyczni goście w zakupach - to nie jest rzadkość

Mały gekon trafił do Fundacji Epicrates, gdzie dochodzi do siebie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w przyszłości urośnie do kilkunastu centymetrów i będzie nadawał się do adopcji.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jak się okazuje, egzotyczni goście w produktach spożywczych, to nie jest rzadkość. - Jeżeli są to transporty z Hiszpanii czy Włoch najczęściej mamy do czynienia z gekonami murowymi, ale zdarzają się też skorpiony z rodzaju escorpius - absolutnie proszę się nie bać, nie są to niebezpieczne dla człowieka w niczym gatunki - mówił Bartłomiej Gorzkowski, prezes Fundacji Epicrates w Lublinie.

Radzi, żeby pokarm przed spożyciem dokładnie przejrzeć i umyć.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Waldemar Żurek odpowiada Zbigniewowi Ziobrze. Przytoczył historię Ala Capone Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap / polsatnews.pl