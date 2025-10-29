Znaleziony w rukoli. Egzotyczny gość przyniesiony z zakupami
Sporo szczęścia miał młody gekon, który przyjechał do Polski w paczce rukoli i trafił na sklepową półkę. Jego obecność odkryła dopiero klientka, która przygotowując sałatkę zobaczyła małego gościa między liśćmi. Zwierzę trafiło do lubelskiej Fundacji Epicrates, gdzie dochodzi do siebie.
Fundacja Epicrates z Lublina poinformowała, że pod jej opiekę trafił mały gekon murowy (Tarentola mauritanica). "Przyjechał do Polski w paczce rukoli, która trafiła na półkę Lidla w pewnej miejscowości między Chełmem a Lublinem" - czytamy.
Gekon w rukoli. Znaleziony podczas robienia sałatki
Zwierzę miało sporo szczęścia, bo zostało zauważone w porę podczas robienia sałatki - przed dodaniem octu i sosu.
- Zaczęłam już kroić mozzarellę, cebulę, fasolę, wrzuciłam rukolę, zaczęłam mieszać i na samym wierzchu patrzę, a tam jakieś zwierzątko. Na początku się zastanawiałam, czy żyje, bo nie byłam pewna, ale przyjrzałam się trochę lepiej i zobaczyłam, że to jaszczurka. Wtedy pomyślałam, że pewnie zahibernowała w lodówce - opowiadała dla Wydarzeń24 Karolina Badora.
Po chwili okazało się, że gekon żyje - oddycha, reaguje na dotyk. - Trzeba było zacząć misję ratunkową, bo skoro żyje, to trzeba jej dać szansę - mówiła.
Egzotyczni goście w zakupach - to nie jest rzadkość
Mały gekon trafił do Fundacji Epicrates, gdzie dochodzi do siebie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w przyszłości urośnie do kilkunastu centymetrów i będzie nadawał się do adopcji.
Jak się okazuje, egzotyczni goście w produktach spożywczych, to nie jest rzadkość. - Jeżeli są to transporty z Hiszpanii czy Włoch najczęściej mamy do czynienia z gekonami murowymi, ale zdarzają się też skorpiony z rodzaju escorpius - absolutnie proszę się nie bać, nie są to niebezpieczne dla człowieka w niczym gatunki - mówił Bartłomiej Gorzkowski, prezes Fundacji Epicrates w Lublinie.
Radzi, żeby pokarm przed spożyciem dokładnie przejrzeć i umyć.
