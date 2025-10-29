Kolejne miliardy z KPO popłyną do Polski. KE dała zielone światło
"Komisja Europejska właśnie zaakceptowała nasz 4 i 5 wniosek o płatność z KPO. Na początku grudnia wpłynie do Polski 26 mld zł" - przekazała na platformie X. Według KE pieniądze te mają w szczególności być zainwestowane w edukację, rozwój cyfrowy, czystą energię i transport.
- Po dokonaniu oceny wniosku o płatność Komisja stwierdziła, że Polska w sposób zadowalający zrealizowała 30 kamieni milowych i 14 wartości docelowych (związanych z częścią inwestycyjną KPO - red.) - podała Komisji Europejskiej w komunikacie wydanym w środę.
- Reformy i inwestycje związane z tym wnioskiem o płatność będą motorem pozytywnych zmian dla obywateli i przedsiębiorstw w Polsce, w szczególności w obszarze edukacji, rozwoju cyfrowego, czystej energii i transportu - podkreśliła KE.
Pieniądze z KPO dla Polski. Minister wskazała datę
Na komunikat KE zareagowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Polityk Polski 2050 zdradziła, kiedy pieniądze trafią do Polski.
Minister funduszy: Środki z KPO wzmocnią polskie bezpieczeństwo
We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy - przekazała wcześniej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zgodnie z projektem m.in na infrastrukturę ochronną, np. schrony przeznaczonych zostanie ok. 5,6 mld euro (około 23 mld złotych).
"Projekt ustawy tworzący Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności przyjęty przez rząd. 20 mld zł z KPO trafi na schrony, infrastrukturę podwójnego zastosowania, drogi, a także wsparcie rozwoju polskich technologii obronnych" - napisała we wtorek na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Jak dodała, Polska jest pionierem w UE pod tym względem, gdyż pierwsza inwestuje pieniądze z KPO w obronność i bezpieczeństwo.
