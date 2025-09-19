Przeprowadzono 3206 kontroli podpisanych umów, 39 spośród nich miało charakter pogłębiony. W siedmiu projektach pojawiły się nieprawidłowości - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister przekazała pierwsze wyniki kontroli wydatkowania środków z KPO dla firm z branży HoReCa.

Na początku sierpnia użytkownicy platformy X zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa (hotelarstwo, gastronomia), które otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę zaczęły opisywać również media i politycy.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała w piątek informacje z pierwszego etapu kontroli w sprawie środków z KPO dla przedstawicieli branży HoReCa.

Przeprowadzono 3206 kontroli podpisanych umów, 39 spośród nich miało charakter pogłębiony.

- Obejrzane zostały wszystkie umowy i podzielone na dwie grupy: te, w których widać, że jest wszystko OK oraz te, w przypadku których istnieje nawet minimalna możliwość, że coś jest nie tak - powiedziała szefowa resortu.

1389 projektów skierowano do dalszej kontroli.

KPO. Kontrola wydatków branży HoReCa

W siedmiu projektach z 39 pogłębionych kontroli pojawiły się nieprawidłowości. - Niekiedy dochodziło do konfliktu interesów - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

- W tej grupie znalazły się projekty, co do których były podejrzenia, że mają zabarwienie polityczne. W jednym przypadku chodziło o rodzinę posła Platformy, w drugim - rodzinę samorządowca z PiS. Oba projekty okazały się zgodne z zasadami - podkreśliła.

KPO. Minister o wynikach kontroli

Według szefowej MFiPR kontrole wykryły dwa główne rodzaje nieprawidłowości. Pierwszy to nieodpowiednie zainwestowanie uzyskanych środków, czyli działanie niezgodne z planem biznesowym.

- Przykładowa łódka jest, ale nie pływa (...), to ewidentny dowód na to, że to nie jest działanie zgodne z planem biznesowym - tłumaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

Podkreśliła, że w takim przypadku konsekwencje będą "radykalne", czyli ktoś, kto tę łódkę kupił, pieniędzy na nią nie dostanie. Z kolei w przypadku działania zgodnego z planem biznesowym, ale wolniejszego niż zakładano, nie będzie odebrania środków tylko upomnienie i kolejna kontrola.

Drugą wskazaną kategorią jest konflikt interesów, kiedy dotacja nie powinna była być przyznana, ponieważ ekspert jest powiązany z beneficjentem. - Jeśli to zostanie udowodnione, dotacji nie będzie, a sprawa może się skończyć nawet w prokuraturze - podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.

Dodała, że kontrole dotyczą także operatorów programu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny konflikt interesów w przypadku oceniania projektów.

- U dwóch operatorów, Fundacji Kaliskiej Inkubator Przedsiębiorczości i Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zidentyfikowaliśmy na razie, bo będziemy szli dalej oczywiście z tymi kontrolami, po jednym przypadku poważnego podejrzenia konfliktu interesów - poinformowała Pełczyńska-Nałęcz.

Kontrole wydatkowania środków z KPO w branży HoReCa będą trwały.

Wsparcie z KPO dla sektora HoReCa

Nabór pod nazwą "Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa" skierowany był do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w sektorach hotelarstwa, gastronomii, cateringu, turystyki i kultury, dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Wsparcie było przeznaczone na inwestycje, szkolenia lub doradztwo, tj. np. na pokrycie kosztów zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług, robót budowlanych, inwestycji związanych z zieloną transformacją i wykorzystaniem technologii cyfrowych, a także wprowadzenia usług rozwojowych oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników (np. szkolenia lub przekwalifikowanie pracowników).

Pierwszy nabór w ramach wsparcia z KPO dla branży HoReCa ruszył w maju 2024 r. i pierwotnie miał potrwać do 5 czerwca ub.r., ale został przedłużony. Drugi wystartował 18 lipca ub.r. i również był wielokrotnie przedłużany. Ostatecznie trwał do końca października 2024 r.

Wysokość dofinansowania wynosiła od 50 tys. do 540 tys. zł (do 90 proc.) kosztów kwalifikowanych, które maksymalnie mogły wynieść 600 tys. zł. Wsparcie było udzielane w formie refundacji wydatków z części dotacyjnej KPO. Co najmniej 70 proc. wszystkich nakładów projektu musiało być przeznaczone na działania inwestycyjne; na szkolenia lub doradztwo mogło być to maksymalnie 30 proc.

Jak wynika z danych PARP, w ramach wsparcia HoReCa ze środków KPO podpisano 3006 umów z przedsiębiorcami - każdą umowę z inną firmą. Według stanu na koniec lipca br., przedsiębiorcom wypłacono 110 mln zł z całkowitej kwoty wsparcia 1,24 mld zł.