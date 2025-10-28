Dziennikarka "Wydarzeń" Małgorzata Ziętkiewicz z Nagrodą Ministra Kultury

Dziennikarka "Wydarzeń" Małgorzata Ziętkiewicz otrzymała nagrodę od minister kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej. Ziętkiewicz uhonorowano w kategorii "upowszechnianie kultury".

Dziennikarka "Wydarzeń" Małgorzata Ziętkiewicz z Nagrodą Ministra Kultury
We wtorek odbyła się gala wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas uroczystości minister Marta Cienkowska uhonorowała twórców, animatorów i ludzi kultury, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.

Wśród tegorocznych laureatów w kategorii "upowszechnianie kultury" znalazła się dziennikarka "Wydarzeń" Małgorzata Ziętkiewicz.

 

"Opowiada o wydarzeniach, artystach i narodowym dziedzictwie w sposób który angażuje. Posiada empatię, która staje się mostem między światem mediów a ludzkimi historiami. Od lat z pasją i rzetelnością tworzy reportaże, które przywracają głos zapomnianym reporterom. Odkrywają nieznane rozdziały naszej historii i pokazują, że kultura nie musi być elitarna - może być bliska, codzienna, ludzka. Jej filmy i materiały dotykają tematów, które budują wspólnotę pamięci, wartości, tożsamości. Upowszechnia kulturę nie przez patos, ale  przez prawdę – cichą, często bolesną, zawsze autentyczną" - przekazano w uzasadnieniu.

Małgorzata Ziętkiewicz: Najbardziej jestem dumna z moich kolegów

- Najbardziej jestem dumna z moich kolegów, z operatorów, montażystów, producentów, wydawców, szefów. Z tego, że jestem w "Wydarzeniach", jestem w Polsacie. Robimy rzeczy, pewnie jako jedyni, które sięgają nieba, sięgają wysokiego "C". Z tego jestem dumna - powiedziała później nagrodzona Małgorzata Ziętkiewicz w rozmowie z "Wydarzeniami". 

 

Dziennikarka zdradziła, że skończyła prawo i karierę zaczynała od pracy nad wielkimi aferami. - Nie wiem, skąd wzięła się ta kultura, ale zawsze to lubiłam - dodała.

 

