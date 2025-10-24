- To dzieło Berthy Wegmann, sufrażystki. Obraz zaginął, nie wiemy, jak wyglądał do końca jego los. Obraz wrócił do Wrocławia i będzie już na stałe w tutejszym Muzeum Narodowym - powiedziała minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska podczas konferencji.

Obraz "Lato" Berthy Wegmann po latach wrócił do Polski

W 1939 r. "Lato" zostało przekazane na rzecz Średniej Szkoły Dziewcząt we Wrocławiu. Po wybuchu wojny obraz zaginął. Na początku XXI w. był wystawiany na sprzedaż w Wielkiej Brytanii, Izraelu i Danii, jednak pozostawał nierozpoznany. Nie zachowała się bowiem żadna jego fotografia.

ZOBACZ: Francuska bagietka wpisana na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury UNESCO

Muzealnicy dysponowali jednak opisem dzieła z przedwojennego katalogu wrocławskiego muzeum. W 2024 r. "Lato" pojawiło się w ofercie duńskiego domu aukcyjnego Bruun Rasmussen i zostało identyfikowane. Dokonano tego m.in. dzięki umieszczonej na odwrocie etykiecie w języku polskim.

Dzieło zaginęło podczas II wojny światowej. Odnalazło się w Danii

Po otrzymaniu dokumentacji potwierdzającej pochodzenie dzieła od strony polskiej dom aukcyjny skontaktował pracowników ministerstwa kultury z duńskimi właścicielami. Kiedy rodzeństwo, które odziedziczyło obraz, poznało jego historię, zdecydowało o przekazaniu go do Wrocławia.

ZOBACZ: Banksy upomniał się o los protestujących. Jego dzieło zostało ocenzurowane



Bertha Wegmann (ur. 1847 r.) uznawana za jedną z najwybitniejszych malarek rodzajowych swoich czasów. "Lato" powstało na początku XX w., jednak dokładna data nie jest znana. W 1906 r. obraz kupiło je Śląskie Towarzystwo Artystyczne, później zostało przekazane do zbiorów wrocławskiego Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych, by trafić do wrocławskiej Średniej Szkoły Dziewcząt. Tam zastała je wojna.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni