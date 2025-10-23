Zderzenie ciężarówki z autobusem w Warszawie. Ranni pasażerowie
W czwartkowe popołudnie w okolicy warszawskiej Galerii Mokotów doszło do groźnego wypadku. Ciężarówka uderzyła tam w autobus ZTM. Jak przekazało warszawskie pogotowie ratunkowe, w wyniku zdarzenia rannych zostało siedem osób.
"O godz. 16.54 ciężarówka uderzyła w autobus ZTM. Na miejscu osiem karetek pogotowia. Trwa akcja ratunkowa" - poinformowało w mediach społecznościowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.
Wypadek przy Galerii Mokotów. Trwa akcja służb
Jak przekazał mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji, kierowca ciężarówki, skręcając w prawo, zaczepił tyłem o jadący środkowym pasem autobus komunikacji miejskiej.
Policjant dodał, że wskutek zdarzenia ucierpiało siedmioro pasażerów. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Pozostali poszkodowani uzyskali pomoc od ratowników biorących udział w akcji.
Rzecznik Miejskich Zakładów Autobus powiedział, że autobus marki Solbus linii 189 został uderzony na wysokości trzecich drzwi. Podkreślił, że zniszczenia autobusu są bardzo poważne. Potwierdził, że poszkodowanych zostało siedmiu pasażerów. - Nie są to obrażenia zagrażające ich życiu. Kierowcy nic się nie stało - dodał.
W okolicy Galerii Mokotów występują utrudnienia w ruchu. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców Warszawy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i omijanie tego fragmentu miasta.
