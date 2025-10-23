Zderzenie ciężarówki z autobusem w Warszawie. Ranni pasażerowie

"O godz. 16.54 ciężarówka uderzyła w autobus ZTM. Na miejscu osiem karetek pogotowia. Trwa akcja ratunkowa" - poinformowało w mediach społecznościowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.

O godz. 16.54 ciężarówka uderzyła w autobus ZTM. Na miejscu 8 🚑. Trwa akcja ratunkowa. pic.twitter.com/nf0uP9LLgd — WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie (@PogRatunkoweWaw) October 23, 2025

Wypadek przy Galerii Mokotów. Trwa akcja służb

Jak przekazał mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji, kierowca ciężarówki, skręcając w prawo, zaczepił tyłem o jadący środkowym pasem autobus komunikacji miejskiej.

ZOBACZ: Wypadek polskiego autokaru w Austrii. Dramatyczna akcja służb, na miejscu trzy śmigłowce

Policjant dodał, że wskutek zdarzenia ucierpiało siedmioro pasażerów. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Pozostali poszkodowani uzyskali pomoc od ratowników biorących udział w akcji.

Rzecznik Miejskich Zakładów Autobus powiedział, że autobus marki Solbus linii 189 został uderzony na wysokości trzecich drzwi. Podkreślił, że zniszczenia autobusu są bardzo poważne. Potwierdził, że poszkodowanych zostało siedmiu pasażerów. - Nie są to obrażenia zagrażające ich życiu. Kierowcy nic się nie stało - dodał.

W okolicy Galerii Mokotów występują utrudnienia w ruchu. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców Warszawy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i omijanie tego fragmentu miasta.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni