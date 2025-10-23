Z początkiem 2026 roku kończy się okres przejściowy wdrażania nowego systemu. "Od nowego roku każda instytucja publiczna będzie zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez e-Doręczeń" - podaje w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak czytamy, "każda przesyłka ma moc prawną równą listowi poleconemu za potwierdzeniem odbioru, a system automatycznie rejestruje datę nadania i odbioru".

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada koniec z awizo. To zasługa e-Doręczeń

Na adres doręczeń elektronicznych kierowane będzie cała korespondencja z urzędów, jeśli obywatel założy wcześniej konto - adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Resort zapewnia, że proces trwa zaledwie kilka minut, a korzyści mają odczuć zarówno obywatele, jak i urzędnicy.

"Dla administracji publicznej wprowadzenie e-Doręczeń oznacza oszczędności i uproszczenie procesów obsługi korespondencji. Dla obywateli – koniec z papierowym awizo i koniecznością wizyty na poczcie" - przekazał resort.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zwraca uwagę, że dzięki e-Doręczeniom urzędowe pisma nie będą już awizowane. - To nie tylko koniec papierowych awizo, ale też początek jednolitego systemu komunikacji - powiedział polityk.

Nie oznacza to jednak, że Poczta Polska w ogóle nie będzie pozostawiać kwitków z awizo. Będzie tak tylko w przypadku pism urzędowych i wyłącznie dla tych obywateli, którzy założą adres do doręczeń elektronicznych. Wszystkie pozostałe listy polecone dostarczane przez Pocztę Polską drogą tradycyjną, w fizycznej postaci, nadal będą mogły być awizowane.

