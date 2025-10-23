Akcja CBA w Nowym Sączu. "Zatrzymano dwóch urzędników"

Doniesienia o zatrzymaniu urzędników pojawiły się w mediach w czwartek rano. Potwierdził je w rozmowie z Interią Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

- Potwierdzam, że od samego rana agenci CBA prowadzą działania w Nowym Sączu. Zatrzymano dwóch urzędników - powiedział. - Na tym etapie o szczegółach prowadzonych działań nie informuję - dodał.

Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM zatrzymany został prezydent i wiceprezydent Nowego Sącza. Jacek Dobrzyński w rozmowie z Interią nie potwierdził tych doniesień.

"Zatrzymania są związane ze śledztwem, które CBA prowadzi pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. Funkcjonariusze sprawdzają, czy przy jednym z przetargów urzędnicy nie przekroczyli swoich uprawnień" - podaje lokalny portal sadeczanin.info.

Nowy Sącz. Prezydent: Pracownicy z instytucji miejskich przewiezieni przez agentów CBA

We wtorek prezydent miasta Ludomir Handzel informował w mediach społecznościowych, że "czterech pracowników z instytucji miejskich zostało przewiezionych przez agentów CBA do Katowic". "Nie wiemy w jakim celu" - napisał.

"Po ostatniej wizycie CBA, dokumentacja przetargu, którego dotyczyła ta wizyta, została poddana analizie - przetarg był kontrolowany również w przeszłości przez Urząd Marszałkowski. Wynik kontroli był bez uwag. Do tej pory sądziłem, że o 6 rano wkracza się po niebezpiecznych przestępców, a nie po szeregowych urzędników" - przekazał.

