Jak przekazał oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht, testy systemu ostrzegania zostaną przeprowadzone w środę 22 października.

Zachodniopomorskie. Syreny zawyją syreny. Testy systemu

Testowe uruchomienie syren alarmowych związane jest z rozbudową systemu alarmowania i ostrzegania. Syreny zostaną uruchomione w celach testowych m.in. w Stargardzie, Gryfinie, Goleniowie, Gryficach i w Nowogardzie.

ZOBACZ: Kijów zaatakowany dronami i rakietami. Tragiczny bilans nocy

Syreny zawyją w różnych godzinach, w zależności od miejsca prowadzenia testów. W Gryfinie mają zostać uruchomione ok. 12:00-16:00, w Stargardzie między 12. a 15., a w Goleniowie między 10. a 12.

Służby apelują o zachowanie spokoju i niepodejmowanie przez mieszkańców żadnych działań związanych z sygnałem. Zapewniono, że nie ma żadnych powodów do niepokoju, a próbne alarmy to rutynowa procedura sprawdzająca działanie systemu.

Włączenia syren, trwające kilkanaście sekund, służą sprawdzeniu poprawności ich działania i nie powinny być traktowane jako sygnały ostrzegawcze.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Pendolino po raz pierwszy w Zakopanem. "Śniadanie nad morzem, kolacja pod Tatrami" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl / PAP