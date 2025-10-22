Kijów zaatakowany dronami i rakietami. Tragiczny bilans nocy
Dwie osoby zginęły, a kolejne zostały ranne w rosyjskim ostrzale Kijowa. Kolejne trzy ofiary, w tym dwoje dzieci, odnaleziono na przedmieściach miasta. "W nocy i nad ranem wróg przeprowadził łączony atak rakietowo-dronowy na stolicę" - poinformowała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Minister energetyki przekazała, że doszło także do zniszczeń infrastruktury krytycznej.
- Ataki rakietowe i dronowe w 4 dzielnicach Kijowa - są ofiary śmiertelne
- W dzielnicy Dnieprowskij zginęły dwie osoby po ostrzelaniu 16-piętrowego budynku mieszkalnego
- Rosja zaatakowała ukraińską infrastrukturę energetyczną w mieście Izmaił
- Trwają prace ratownicze i ocena skutków ataków
Łącznie zaatakowane zostały 4 dzielnice Kijowa. Ofiary śmiertelne znaleziono w dzielnicy Dnieprowskij, gdzie w wyniku ostrzału doszło do pożaru 16-piętrowego budynku mieszkalnego.
"Pożar miał miejsce na 6 piętrze. 10 osób udało się uratować, łącznie z dziećmi. Niestety, wydobyto także ciała dwóch ofiar" - poinformowały służby.
Drony i rakiety spadały na cały obwód kijowski. We wsi Zazymskij zginęły trzy osoby, dwie z nich to dzieci. Bilans ofiar może się zwiększyć. "Ratownicy prowadzą operację poszukiwawczą i usuwają gruzy" - przekazali ratownicy na Telegramie.
Wojna w Ukrainie. Atak na Kijów
W wyniku nalotu poważnie uszkodzone zostały wielopiętrowe budynki mieszkalne w Kijowie. W dzielnicy Darnickij pożar objął piętra od 11 do 16 w 17-piętrowym bloku. Ewakuowano 15 mieszkańców, w tym dwoje dzieci.
Konieczna była także ewakuacja 20 mieszkańców po tym, jak w wyniku nalotu doszło do uszkodzenia fasady 10-piętrowego bloku. Przed budynkiem spłonął samochód oraz część naziemnej infrastruktury gazowej.
"Ratownicy Państwowa Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych kontynuują prace. Trwają ustalenia dotyczące liczby rannych" - poinformowały ukraińskie służby.
Zmasowany atak Rosji. Celem infrastruktura krytyczna
Minionej nocy Rosjanie zaatakowali także infrastrukturę energetyczną Ukrainy, o czym informuje agencja Interfax-Ukriany. Sprawę skomentowała minister energetyki Switłana Grynczuk.
"Całą noc wróg przeprowadzał uderzenia na infrastrukturę energetyczną kraju. Zmasowany atak nadal trwa" - przekazała minister. W całym kraju mają miejsce przerwy w dostawie prądu.
Zniszczenia odnotowano także w mieście Izmaił. "Rosja ponownie zmasowanie ostrzeliwała region za pomocą dronów. W wyniku ostrzału w mieście Izmaił wybuchły pożary w obiektach infrastruktury energetycznej i portowej" - poinformowały służby.
"Gdy tylko pozwolą na to warunki bezpieczeństwa, energetycy rozpoczną ustalanie skutków ataku i prace naprawcze" - podaje ukraińskie ministerstwo energetyki w swoim kanale na Telegramie.
