Kijów zaatakowany dronami i rakietami. Tragiczny bilans nocy

aktualizacja: Świat

Dwie osoby zginęły, a kolejne zostały ranne w rosyjskim ostrzale Kijowa. Kolejne trzy ofiary, w tym dwoje dzieci, odnaleziono na przedmieściach miasta. "W nocy i nad ranem wróg przeprowadził łączony atak rakietowo-dronowy na stolicę" - poinformowała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Minister energetyki przekazała, że doszło także do zniszczeń infrastruktury krytycznej.

Kijów zaatakowany dronami i rakietami. Tragiczny bilans nocy
ДСНС України
Pożar w Kijowie po rosyjskim ostrzale budynków mieszkalnych
Zobacz więcej
  • Ataki rakietowe i dronowe w 4 dzielnicach Kijowa - są ofiary śmiertelne
  • W dzielnicy Dnieprowskij zginęły dwie osoby po ostrzelaniu 16-piętrowego budynku mieszkalnego
  • Rosja zaatakowała ukraińską infrastrukturę energetyczną w mieście Izmaił
  • Trwają prace ratownicze i ocena skutków ataków

Łącznie zaatakowane zostały 4 dzielnice Kijowa. Ofiary śmiertelne znaleziono w dzielnicy Dnieprowskij, gdzie w wyniku ostrzału doszło do pożaru 16-piętrowego budynku mieszkalnego

 

"Pożar miał miejsce na 6 piętrze. 10 osób udało się uratować, łącznie z dziećmi. Niestety, wydobyto także ciała dwóch ofiar" - poinformowały służby. 

 

Drony i rakiety spadały na cały obwód kijowski. We wsi Zazymskij zginęły trzy osoby, dwie z nich to dzieci. Bilans ofiar może się zwiększyć. "Ratownicy prowadzą operację poszukiwawczą i usuwają gruzy" - przekazali ratownicy na Telegramie.

Wojna w Ukrainie. Atak na Kijów

W wyniku nalotu poważnie uszkodzone zostały wielopiętrowe budynki mieszkalne w Kijowie. W dzielnicy Darnickij pożar objął piętra od 11 do 16 w 17-piętrowym bloku. Ewakuowano 15 mieszkańców, w tym dwoje dzieci.

 

ZOBACZ: Europejczycy szykują plan pokojowy dla Ukrainy. Ma 12 punktów

 

Konieczna była także ewakuacja 20 mieszkańców po tym, jak w wyniku nalotu doszło do uszkodzenia fasady 10-piętrowego bloku. Przed budynkiem spłonął samochód oraz część naziemnej infrastruktury gazowej

 

"Ratownicy Państwowa Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych kontynuują prace. Trwają ustalenia dotyczące liczby rannych" - poinformowały ukraińskie służby.

Zmasowany atak Rosji. Celem infrastruktura krytyczna

Minionej nocy Rosjanie zaatakowali także infrastrukturę energetyczną Ukrainy, o czym informuje agencja Interfax-Ukriany. Sprawę skomentowała minister energetyki Switłana Grynczuk.

 

"Całą noc wróg przeprowadzał uderzenia na infrastrukturę energetyczną kraju. Zmasowany atak nadal trwa" - przekazała minister. W całym kraju mają miejsce przerwy w dostawie prądu.

 

ZOBACZ: Stany Zjednoczone gotowe dostarczyć Ukrainie śmigłowce Viper i Venom

 

Zniszczenia odnotowano także w mieście Izmaił. "Rosja ponownie zmasowanie ostrzeliwała region za pomocą dronów. W wyniku ostrzału w mieście Izmaił wybuchły pożary w obiektach infrastruktury energetycznej i portowej" - poinformowały służby.

 

"Gdy tylko pozwolą na to warunki bezpieczeństwa, energetycy rozpoczną ustalanie skutków ataku i prace naprawcze" - podaje ukraińskie ministerstwo energetyki w swoim kanale na Telegramie.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Euforia w Izraelu. Co oznacza podpisanie porozumienia?
Maciej Olanicki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DRONYKIJÓWNALOTROSJAŚWIATUKRAINAWOJNA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 