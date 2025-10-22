Łącznie zaatakowane zostały 4 dzielnice Kijowa. Ofiary śmiertelne znaleziono w dzielnicy Dnieprowskij, gdzie w wyniku ostrzału doszło do pożaru 16-piętrowego budynku mieszkalnego.

"Pożar miał miejsce na 6 piętrze. 10 osób udało się uratować, łącznie z dziećmi. Niestety, wydobyto także ciała dwóch ofiar" - poinformowały służby.

Drony i rakiety spadały na cały obwód kijowski. We wsi Zazymskij zginęły trzy osoby, dwie z nich to dzieci. Bilans ofiar może się zwiększyć. "Ratownicy prowadzą operację poszukiwawczą i usuwają gruzy" - przekazali ratownicy na Telegramie.

Wojna w Ukrainie. Atak na Kijów

W wyniku nalotu poważnie uszkodzone zostały wielopiętrowe budynki mieszkalne w Kijowie. W dzielnicy Darnickij pożar objął piętra od 11 do 16 w 17-piętrowym bloku. Ewakuowano 15 mieszkańców, w tym dwoje dzieci.

Konieczna była także ewakuacja 20 mieszkańców po tym, jak w wyniku nalotu doszło do uszkodzenia fasady 10-piętrowego bloku. Przed budynkiem spłonął samochód oraz część naziemnej infrastruktury gazowej.

"Ratownicy Państwowa Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych kontynuują prace. Trwają ustalenia dotyczące liczby rannych" - poinformowały ukraińskie służby.

Zmasowany atak Rosji. Celem infrastruktura krytyczna

Minionej nocy Rosjanie zaatakowali także infrastrukturę energetyczną Ukrainy, o czym informuje agencja Interfax-Ukriany. Sprawę skomentowała minister energetyki Switłana Grynczuk.

"Całą noc wróg przeprowadzał uderzenia na infrastrukturę energetyczną kraju. Zmasowany atak nadal trwa" - przekazała minister. W całym kraju mają miejsce przerwy w dostawie prądu.

Zniszczenia odnotowano także w mieście Izmaił. "Rosja ponownie zmasowanie ostrzeliwała region za pomocą dronów. W wyniku ostrzału w mieście Izmaił wybuchły pożary w obiektach infrastruktury energetycznej i portowej" - poinformowały służby.

"Gdy tylko pozwolą na to warunki bezpieczeństwa, energetycy rozpoczną ustalanie skutków ataku i prace naprawcze" - podaje ukraińskie ministerstwo energetyki w swoim kanale na Telegramie.

