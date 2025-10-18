Formalny zarząd nad diecezją bp Skibicki odebrał w piątek. - Jestem u siebie i tak się czuję - powiedział w homilii i przypomniał, że diecezja elbląska powstała w 1992 roku. W elbląskiej katedrze nowy biskup diecezji przyjął święcenia diakonatu, kapłańskie, biskupa pomocniczego i biskupa elbląskiego.

- Znacie mnie jako księdza, kolegę, mamy ze sobą relacje. Na tych relacjach będę opierał się w swojej biskupiej posłudze - mówił bp Skibicki do księży i wiernych zgromadzonych w katedrze. Podkreślał, że działalność każdego człowieka, który w swoim środowisku świadczy o Bogu jest dziś cenna i potrzebna, bo wielu ludzi "cierpi na duchowy niedostatek" co nie znaczy, że w życiu materialnym tym ludziom źle się powodzi.

Nowy biskup elbląski z misją. Chce wyjść do tych, którzy "nie przyjdą do nas sami"

- Chcę prowadzić do Boga ludzi, którzy są zaradni w sprawach życiowych ale błądzą w sprawach duchowych - mówił bp Skibicki. Apelował do kapłanów: - Musimy wyjść poza ramy swych budynków i naszych bezpiecznych struktur, by spotkać tych, którzy nie przyjdą do nas sami.

Podkreślał, że wyjście do ludzi cierpiących duchowo i poszukujących Boga to zadanie elbląskiego kościoła.

Nuncjusz apostolski w Polsce Antonio Guido Filipazzi przekazując gratulacje nowemu biskupowi elbląskiemu powiedział, że ma nadzieję, że będzie on współpracował z ustępującym bp. Jackiem Jezierskim, który "nadal będzie ofiarował swoją modlitwę, posługę kapłańską i mądre rady, bo ojciec nigdy nie przestaje być ojcem".

Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Tomasz Obszański odczytał list, w którym życząc sukcesów i pomyślności w kierowaniu diecezją prezydent nawiązał do tego, że bp. Skibicki "jest synem elbląskiej ziemi". "Mi też jest bardzo bliska ziemia elbląska, gdzie prowadziłem przed laty badania naukowe" - napisał Nawrocki.

Kim jest Wojciech Skibicki, nowy biskup elbląski?

Bp Wojciech Skibicki urodził się 23 maja 1970 r. w Skrwilnie, maturę zdawał w Malborku. Studiował teologię w seminariach duchownych w Olsztynie i Elblągu. Święcenia prezbiteratu przyjął 10 czerwca 1995 r. w Elblągu z rąk pierwszego biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego. Doktorat z zakresu liturgiki obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2003 r. i przedmiot ten wykładał w seminariach duchownych w Elblągu i Pieniężnie, a od 2004 do 2016 r. był wicerektorem seminarium elbląskiego.

W latach 2006-2015 bp Skibicki był korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej i rzecznikiem prasowym diecezji (2009-2019).

W 2019 r. papież Franciszek powołał go na urząd biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej. Święcenia biskupie przyjął 6 kwietnia 2019 r. w katedrze św. Mikołaja w Elblągu. Papież Leon XIV powołał go na urząd biskupa elbląskiego 13 września 2025 r.

Bp Skibicki jest czwartym w kolejności biskupem diecezji elbląskiej.

