Papież powierzył mu misję. Nowy biskup chce wyjść do tych, którzy "nie przyjdą sami"
- Musimy wyjść poza ramy swych budynków i naszych bezpiecznych struktur, by spotkać tych, którzy nie przyjdą do nas sami - mówił podczas homilii na sobotnim ingresie nowy biskup diecezji elbląskiej Wojciech Skibicki. Zastąpił on bp Jacka Jezierskiego, który przeszedł na emeryturę. Nominację otrzymał od papieża Leona XIV.
Formalny zarząd nad diecezją bp Skibicki odebrał w piątek. - Jestem u siebie i tak się czuję - powiedział w homilii i przypomniał, że diecezja elbląska powstała w 1992 roku. W elbląskiej katedrze nowy biskup diecezji przyjął święcenia diakonatu, kapłańskie, biskupa pomocniczego i biskupa elbląskiego.
- Znacie mnie jako księdza, kolegę, mamy ze sobą relacje. Na tych relacjach będę opierał się w swojej biskupiej posłudze - mówił bp Skibicki do księży i wiernych zgromadzonych w katedrze. Podkreślał, że działalność każdego człowieka, który w swoim środowisku świadczy o Bogu jest dziś cenna i potrzebna, bo wielu ludzi "cierpi na duchowy niedostatek" co nie znaczy, że w życiu materialnym tym ludziom źle się powodzi.
Nowy biskup elbląski z misją. Chce wyjść do tych, którzy "nie przyjdą do nas sami"
- Chcę prowadzić do Boga ludzi, którzy są zaradni w sprawach życiowych ale błądzą w sprawach duchowych - mówił bp Skibicki. Apelował do kapłanów: - Musimy wyjść poza ramy swych budynków i naszych bezpiecznych struktur, by spotkać tych, którzy nie przyjdą do nas sami.
Podkreślał, że wyjście do ludzi cierpiących duchowo i poszukujących Boga to zadanie elbląskiego kościoła.
Nuncjusz apostolski w Polsce Antonio Guido Filipazzi przekazując gratulacje nowemu biskupowi elbląskiemu powiedział, że ma nadzieję, że będzie on współpracował z ustępującym bp. Jackiem Jezierskim, który "nadal będzie ofiarował swoją modlitwę, posługę kapłańską i mądre rady, bo ojciec nigdy nie przestaje być ojcem".
Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Tomasz Obszański odczytał list, w którym życząc sukcesów i pomyślności w kierowaniu diecezją prezydent nawiązał do tego, że bp. Skibicki "jest synem elbląskiej ziemi". "Mi też jest bardzo bliska ziemia elbląska, gdzie prowadziłem przed laty badania naukowe" - napisał Nawrocki.
Kim jest Wojciech Skibicki, nowy biskup elbląski?
Bp Wojciech Skibicki urodził się 23 maja 1970 r. w Skrwilnie, maturę zdawał w Malborku. Studiował teologię w seminariach duchownych w Olsztynie i Elblągu. Święcenia prezbiteratu przyjął 10 czerwca 1995 r. w Elblągu z rąk pierwszego biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego. Doktorat z zakresu liturgiki obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2003 r. i przedmiot ten wykładał w seminariach duchownych w Elblągu i Pieniężnie, a od 2004 do 2016 r. był wicerektorem seminarium elbląskiego.
W latach 2006-2015 bp Skibicki był korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej i rzecznikiem prasowym diecezji (2009-2019).
W 2019 r. papież Franciszek powołał go na urząd biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej. Święcenia biskupie przyjął 6 kwietnia 2019 r. w katedrze św. Mikołaja w Elblągu. Papież Leon XIV powołał go na urząd biskupa elbląskiego 13 września 2025 r.
Bp Skibicki jest czwartym w kolejności biskupem diecezji elbląskiej.
