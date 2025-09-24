Ksiądz i wierni boją się licytacji. To efekt "biznesów" poprzedniego proboszcza

Proboszcz jednej z parafii w Rybniku podczas pandemii próbował handlować płynami do dezynfekcji. Gdy to nie wyszło, chciał zarobić na zniczach, ale i tu się nie udało. Teraz wierni i nowy ksiądz boją się komornika, bo grozi im licytacja kościoła.

Parafia chciała handlować w pandemii płynami do dezynfekcji. - Kupiła tych płynów od firmy Orlen za 441 tys. zł. Taki Orlen może nas zlicytować - mówił podczas kazania nowy proboszcz parafii w Rybniku-Niedobczycach.

- Została wzięta hipoteka na działkę, na której stoi kościół - mówił duchowny.

Parafia Rybnik-Niedobczyce. "Kto księdzu dał kredyt?"

Spółka do dziś czeka na spłatę ponad 220 tysięcy złotych i ma w tej sprawie wyrok sądu. - Nie wiem, kto to teraz popłaci - skomentowała dla "Wydarzeń" jedna z parafianek.

W księdze wieczystej figuruje bliżej nieznany prywatny pożyczkodawca. - Jedno pytanie, kto księdzu dał kredyt pod grunty kościoła, jak on nie jest właścicielem? - mówił kolejna z wiernych.

WIDEO: Proboszcz zadłużył parafię na setki tysięcy złotych. Wierni boją się licytacji

Lekiem na fiasko interesów z naftowym gigantem miała być parafialna spółka produkująca znicze. - Ta spółka swoją działalność zakończyła długiem niespełna 100 tys. zł - mówił do wiernych nowy proboszcz.

Oprócz tego są jeszcze otwarte rachunki z firmą, która miała wymienić okna. - No ale ona nie wsadziła wszystkich okien, bo mamy tam 200 tys. długu - mówił.

Katowicka kuria: Na część działań była zgoda kurii

Rzecznik katowickiej kurii ks. Rafał Bogacki w rozmowie dla "Wydarzeń" przekazał, że "na część działań podejmowanych przez byłego proboszcza była zgoda kurii".

- Nie zakładamy złej woli byłego proboszcza - mówił.

Po pierwszych niepokojących sygnałach proboszcz został przeniesiony do innej parafii, ale i z niej go odwołano, gdy biskup poznał pełen obraz jego biznesowych osiągnięć.

- Nie wiem, jak to będzie dalej, przy takim kole betonowym, jakim są te długi - przyznał nowy proboszcz rybnickiej parafii.

ap / mjo / polsatnews.pl