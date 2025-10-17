Nadchodzi zmiana pogody. Pierwsze oznaki już w weekend

W piątek spodziewać się można dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura na północy i w górach wyniesie ok. 10 st. Celsjusza. Na południu i na wschodzie kraju osiągnie do 14 st. Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem może być porywisty.

ZOBACZ: Chłodny front nad Polską. Powiew prawdziwej jesieni nadchodzi

Dodatkowo, od ok. godz. 17 obowiązywać będą wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty dotyczą woj. pomorskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego. Na tych obszarach prognozuje się deszcze, którego wysokość opadów wyniesie do 40 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 85 proc.

Zmiany w pogodzie. W niedzielę się rozpogodzi

Noc z piątku na sobotę zachmurzenie będzie duże, jedynie na wschodzie można spodziewać się przejaśnień. W całym kraju będzie padać - najbardziej intensywnie na północnym wschodzie. Opady mogą wynieść do 25 mm. Nad morzem w dalszym ciągu będą występować burze, a wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura w nocy spadnie do 2 st. Celsjusza na północy, oraz do 7 st. Celsjusza na wschodzie i południu.

W sobotę, podobnie jak w piątek, zachmurzenie także będzie duże, jednak częściej będzie można spodziewać się przejaśnień na terenie całego kraju. Opady są możliwe wyłącznie na północy i wschodzie. Najcieplej będzie na północy i zachodzie - w tych regionach temperatura sięgnie do 11 st. Celsjusza. Najchłodniej będzie w centrum i na południu - jedynie ok. 5 st. Celsjusza.

ZOBACZ: Ozdobny kwiat ma ukryte właściwości. Pomaga przy przeziębieniu i skraca czas choroby

- Nocą się przejaśni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Możliwe są ewentualnie jakieś śladowe, słabe opady deszczu w rejonach podgórskich. W centrum i na zachodzie pojawią się mgły, ograniczające widzialność do około 200 m - nie utrzymają się jednak one długo - przekazała synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

Temperatura wyniesie 2 st. Celsjusza w centrum, około 3 st. Celsjusza na południu i do 6 st. Celsjusza na południu kraju. Na zachodzie i północnym wschodzie natomiast do minus 2 st. Celsjusza.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

bp / polsatnews.pl