Z północy do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego - informuje IMGW. W niedzielę i poniedziałek zrobi się zdecydowanie chłodniej, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a w górach nawet śniegu. Meteorolodzy zapowiadają, że po ciepłym początku października czeka nas powiew prawdziwej jesieni.

Jak poinformował IMGW, na północy i wschodzie kontynentu pogodę nadal kształtować będzie niż znad północno-zachodniej Rosji. Reszta Europy pozostanie w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Polska będzie wyżem znad Wysp Brytyjskich a niżem znad północno-zachodniej Rosji. Po południu chłodny front atmosferyczny będzie się przemieszczać z północy ku centrum kraju. Napływać będzie powietrze polarne morskie, pod koniec dnia od północny kraju zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Więcej chmur i słabsze opady. Mocny wiatr w Sudetach

W niedzielę zachmurzenie duże, późnym popołudniem postępujące od północy ku centrum kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, późnym popołudniem od północy zanikające.

Temperatura maksymalna od 12 st. C do 15 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, od 9 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, w drugiej połowie dnia na północy kraju również wiatr północny. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h.

Chłodna noc z przejaśnieniami. W Tatrach spadnie śnieg

W nocy z niedzieli na poniedziałek w południowej połowie kraju zachmurzenie duże z postępującymi z północy większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami; w północnej połowie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami wzrastające do dużego. W południowej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu, stopniowo od północy zanikające. Wysoko w Karpatach opady przechodzące deszcz ze śniegiem i miejscami w śnieg; w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm.

Nad ranem miejscami na północnym wschodzie również przelotne opady deszczu. W drugiej połowie nocy lokalnie na zachodzie możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 3 st. C do 7 st. C, cieplej na wybrzeżu, około 9 st. C, a najcieplej lokalnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 12 st. C. Wiatr słaby, na wschodzie i wybrzeżu również umiarkowany i okresami porywisty, z kierunków północnych, tylko początkowo na południu kraju zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na krańcach południowych oraz okresami na północnym wschodzie zachmurzenie wzrastające do dużego. Miejscami na północnym wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Słabe opady deszczu możliwe są również początkowo na krańcach południowych, a wysoko w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 9 st. C; 11 st. C na wschodzie do 13 st. C; 14 st. C na zachodzie, chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

Pogoda dla Warszawy. Spore zachmurzenia, możliwe opady deszczu

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże, pod koniec dnia możliwe większe przejaśnienia. Okresami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

