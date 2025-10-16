Armia Putina spowalnia natarcie. Brytyjski wywiad: Najmniejsze zyski od miesięcy

Świat Marcin Boniecki / polsatnews.pl / PAP

Brytyjski wywiad wojskowy przekazał, że we wrześniu rosyjskie siły lądowe zajęły mniej terytorium w porównaniu z sierpniem. Jednocześnie zauważono, że to najprawdopodobniej efekt przesunięcia jednostek na frontach w obwodach donieckim, chersońskim i zaporoskim, gdzie wciąż trwają zaciekłe walki.

Armia Putina spowalnia natarcie. Brytyjski wywiad: Najmniejsze zyski od miesięcy
Russian Defense Ministry Press Service via AP/Deep State Map
Spada tempo zdobyczy terytorium rosyjskiej armii

Rosyjskie siły lądowe zajęły we wrześniu prawdopodobne ok. 250 km kw. ukraińskiego terytorium, co jest znacznym spadkiem wobec ok. 465 km kw. zajętych w sierpniu, z kolei teren zajęty w sierpniu był nieco mniejszy niż w lipcu - przekazał brytyjski wywiad wojskowy.

 

W codziennej aktualizacji wywiadowczej oceniono, że mniejsza powierzchnia zajętego terytorium we wrześniu w porównaniu z sierpniem jest najprawdopodobniej efektem tego, że rosyjskie siły lądowe skupiały uwagę na przesunięciu wielu jednostek, w tym dywizji wojsk powietrznodesantowych, wzdłuż linii frontu, z obwodu sumskiego do obwodów donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego.

 

ZOBACZ: Rosja otwarcie o swoich zamiarach wobec Ukrainy. Analitycy nie mają wątpliwości

Wojna na Ukrainie. Zacięte walki o Kupiańsk i Pokrowsk

W komunikacie dodano, że rosyjskie siły kontynuują postępy w obwodzie dniepropietrowskim i po zdobyciu pierwszej połowie października miejscowości Werbowe próbują obecnie przejąć kontrolę nad miejscowościami Ołeksijiwka i Nowohryhoriwka.

 

Dodano, że walki toczą się na większości obszaru Kupiańska w obwodzie charkowskim, a według doniesień rosyjskie wojska zajęły większość wysokich budynków w północnej części miasta, zaś ukraińskie próbują je stamtąd wyprzeć.

 

Ponadto rosyjskie wojska kontynuują intensywne wysiłki w celu otoczenia Pokrowska w obwodzie donieckim, który jest kluczowym ukraińskim węzłem logistycznym wspierającym operacje w Donbasie. Oceniono, że Pokrowsk prawdopodobnie pozostaje priorytetowym celem Rosji, gdyż ma tam miejsce względnie największa liczba ataków w stosunku do pozostałej części linii frontu. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Incydent podczas przemówienia Trumpa. Członek Knesetu zakłócił porządek
Czytaj więcej
ARMIA ROSYJSKAROSJAŚWIATTERYTORIUMUKRAINAWOJNA ROSJI Z UKRAINĄ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 