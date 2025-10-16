Rosyjskie siły lądowe zajęły we wrześniu prawdopodobne ok. 250 km kw. ukraińskiego terytorium, co jest znacznym spadkiem wobec ok. 465 km kw. zajętych w sierpniu, z kolei teren zajęty w sierpniu był nieco mniejszy niż w lipcu - przekazał brytyjski wywiad wojskowy.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej oceniono, że mniejsza powierzchnia zajętego terytorium we wrześniu w porównaniu z sierpniem jest najprawdopodobniej efektem tego, że rosyjskie siły lądowe skupiały uwagę na przesunięciu wielu jednostek, w tym dywizji wojsk powietrznodesantowych, wzdłuż linii frontu, z obwodu sumskiego do obwodów donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego.

ZOBACZ: Rosja otwarcie o swoich zamiarach wobec Ukrainy. Analitycy nie mają wątpliwości

Wojna na Ukrainie. Zacięte walki o Kupiańsk i Pokrowsk

W komunikacie dodano, że rosyjskie siły kontynuują postępy w obwodzie dniepropietrowskim i po zdobyciu pierwszej połowie października miejscowości Werbowe próbują obecnie przejąć kontrolę nad miejscowościami Ołeksijiwka i Nowohryhoriwka.

Dodano, że walki toczą się na większości obszaru Kupiańska w obwodzie charkowskim, a według doniesień rosyjskie wojska zajęły większość wysokich budynków w północnej części miasta, zaś ukraińskie próbują je stamtąd wyprzeć.

Ponadto rosyjskie wojska kontynuują intensywne wysiłki w celu otoczenia Pokrowska w obwodzie donieckim, który jest kluczowym ukraińskim węzłem logistycznym wspierającym operacje w Donbasie. Oceniono, że Pokrowsk prawdopodobnie pozostaje priorytetowym celem Rosji, gdyż ma tam miejsce względnie największa liczba ataków w stosunku do pozostałej części linii frontu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni