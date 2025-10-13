Porozumienie ws. związków partnerskich. "Nie ma w ustawie niczego o dzieciach"

Tekst ustawy znam tylko ja i posłanka Urszula Pasławska - powiedziała na temat porozumienia ws. związków partnerskich sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Katarzyna Kotula. - Nie ma w tej ustawie niczego, co dotyczyłoby dzieci - dodała.

- Wiele kłamstw, przekłamań i manipulacji pojawiło się w przestrzeni medialnej na temat tej ustawy, a przyznam się szczerze, że tekst ustawy znam tylko ja i posłanka Urszula Pasławska. Liderzy polityczni rozmawiali tylko o decyzjach politycznych. Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się na początku sierpnia i w tym bardzo spokojnym, wakacyjnym okresie zapadła decyzja - powiedziała Katarzyna Kotula.



Podkreśliła, że "liberałowie przegrali wybory" prezydenckie, więc konieczne jest odnalezienie się "w nowej rzeczywistości politycznej". - Wszyscy zapominają o tym, że Karol Nawrocki będzie w Pałacu Prezydenckim nie do 2027 roku, ale przez najbliższe pięć lat. Mierzymy się de facto z długim okresem, w którym nawet jeśli wygramy wybory, to musimy szukać takich rozwiązań, które będą możliwe do położenia na biurku prezydenta. Projektując te rozwiązania będziemy brać pod uwagę możliwy podpis prezydenta. Nie zależy mi na biciu piany przez kolejnych 20 lat - powiedziała.

Porozumienie ws. związkach partnerskich. Minister zdradziła propozycję nazwy ustawy

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał, czy w ustawie pada określenie "związek partnerski". Katarzyna Kotula odpowiedziała, że szczegóły zostaną zaprezentowane w tym tygodniu. - Najważniejsze jest dla mnie, aby tam była kwestia ochrony prawnej osób w związkach czy też statusu osoby bliskiej, czyli to jest spotkanie w połowie drogi pomiędzy tym, co proponowałam ja, a co proponował PSL - tłumaczyła.

- Kwestia nazwy w dużej mierze opiera się na tym, na co zgodzi się Rządowe Centrum Legislacji. Nie ukrywam, że padły propozycje z mojej strony, które zostały zaakceptowane przez PSL. Jedna z proponowanych nazw to była "umowa o kohabitacji". Nie mogę powiedzieć, czy została zaakceptowana - powiedziała minister.

- Nie ma w tej ustawie niczego, co dotyczyłoby dzieci. Proponowałyśmy tzw. pieczę bieżącą - przekazała.



Obecnie trwają "ostatnie szlify" projektu.

Rządowy projekt ustawy dotyczący związków partnerskich ma zakładać, że umowa będzie zawierana u notariusza, a następnie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego - twierdzą źródła PAP w Lewicy. Według nich projekt ma zawierać ok. 20 uprawnień dla związków, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa.

