ABW i policja zatrzymały 17-letniego Ukraińca. Jak wyjaśnił Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra ds. służb specjalnych, mężczyzna malował na budynkach oraz pomnikach w Warszawie i Wrocławiu m.in. banderowskie flagi. Co więcej, z wpisu rzecznika wynika, że to on znieważył pomnik "Rzeź Wołyńska" w Domostawie, umieszczając na nim napis "Chwała UPA" i symbol ideologii banderowskiej.

Jacek Dobrzyński dodał, iż "obecnie z zatrzymanymi prowadzone są czynności procesowe". "Postępowanie w tej sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Krajową" - nadmienił w środę.

Dewastacja pomnika. 17-latek w rękach ABW

Wcześniej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych podał na platformie X, że w sprawie dywersji, w tym dewastacji pomnika w Domostawie, zatrzymano dwóch 17-latków z Ukrainy. Chwilę później swoją informację skorygował, iż w rękach mundurowych jest jedna osoba.

Do sprawy odniósł się Donald Tusk. Podczas konferencji prasowej powiedział, że stoją za tym Rosjanie.

- Dziś ABW aresztowało młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji. To nie pierwszy raz, gdy Rosjanie werbują Ukraińców i Białorusinów, by na terenie Polski dopuszczali się tego typu działań - mówił szef rządu.

Potwierdził to Tomasz Siemoniak w mediach społecznościowych. "ABW i Policja zatrzymały 17-letniego obywatela Ukrainy, który na zlecenie obcych służb przeprowadzał dewastacje pomników ofiar UPA (w tym pomnika w Domostawie) oraz gmachów publicznych poprzez antypolskie napisy. Działania te służyły wzniecaniu napięć między Polakami i Ukraińcami" - napisał na platformie X.



Domostawa. Zdewastowano pomnik "Rzeź Wołyńska"

Policja o zniszczeniu pomnika poinformowała w czwartek. Na monumencie namalowano czerwono-czarną flagę, wykorzystywaną przez OUN-B/UPA. Wykonano także napis cyrylicą "Sława UPA".

Na dewastację pomnika zareagował Rafał Leśkiewicz - rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego. "Sprawa dewastacji pomnika 'Rzeź Wołyńska' w Domostawie musi być szybko wyjaśniona, a sprawcy tego haniebnego czynu ukarani. Zamiast rewanżyzmu i ścigania przeciwników politycznych warto się zająć prawdziwymi problemami" - napisał przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.

Pomnik "Rzeź Wołyńska" został odsłonięty w lipcu 2024 roku. Ze względu na drastyczną wymowę pomnik budzi skrajne emocje. Przez dłuższy czas nie mógł znaleźć swojego miejsca. Miejscowości takie jak: Rzeszów, Toruń, Jelenia Góra, Stalowa Wola, odmówiły. W efekcie stanął przy trasie Via Carpatia w okolicy Domostawy.