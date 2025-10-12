Zełenski rozmawiał z Trumpem. "Drugi raz w ciągu dwóch dni"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że rozmawiał z amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem po raz drugi w ciągu dwóch dni, nazywając ich rozmowę "bardzo produktywną". "Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować dialog" - napisał polityk w serwisie X.

"Właśnie rozmawiałem z Donaldem Trumpem po raz drugi w ciągu dwóch dni - i dzisiejsza rozmowa również była bardzo owocna" - poinformował Zełenski.

"Wczoraj uzgodniliśmy zestaw tematów do omówienia na dziś i omówiliśmy wszystkie aspekty sytuacji: obronę życia w naszym kraju, wzmocnienie naszych zdolności - w zakresie obrony powietrznej, odporności i zdolności dalekiego zasięgu. Omówiliśmy również wiele szczegółów związanych z sektorem energetycznym. Prezydent Trump jest dobrze poinformowany o wszystkim, co się dzieje" - dodał.

"Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować dialog, a nasze zespoły są w trakcie przygotowań" - podsumował Zełenski.

Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem

Politycy mieli okazję rozmawiać jeszcze dzień wcześniej. Jak donosi Axios, powołując się na dwoje informatorów, politycy omawiali możliwość pozyskania przez Ukrainę pocisków rakietowych dalekiego zasięgu Tomahawk. Źródła nie podały, czy w tej sprawie zapadła ostateczna decyzja. Rozmowa trwała blisko 30 minut.

Ukraiński przywódca pogratulował również Trumpowi sukcesu zawarcia porozumienia na Bliskim Wschodzie, co nazwał "niezwykłym osiągnięciem"

"Jeśli uda się powstrzymać wojnę w jednym regionie, to z pewnością uda się powstrzymać również inne wojny - w tym wojnę rosyjską" - dodał wówczas Zełenski.

Zełenski przekazał Trumpowi również informacje o piątkowych zmasowanych rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Podziękował za gotowość prezydenta USA do wsparcia Ukrainy.

Agencja AFP zwróciła uwagę, że Moskwa co roku próbuje zniszczyć w okresie zimowym infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W Kijowie w piątek doszło do tymczasowego odcięcia wody u 2 mln odbiorców.

"Omówiliśmy możliwości wzmocnienia naszej obrony powietrznej, a także konkretne porozumienia, nad którymi obecnie pracujemy, by to osiągnąć. Mamy dobre opcje i solidne pomysły, jak nas realnie wzmocnić" - dodał prezydent Ukrainy.

"W kwestii realnej dyplomacji, po stronie rosyjskiej musi być gotowość do zaangażowania - można to osiągnąć tylko poprzez siłę. Dziękuję, Panie Prezydencie!" - napisał na koniec prezydent Zełenski.

Zmiana w relacji Trump - Zełenski. "Sympatyczny facet"

Jak zauważa AFP, relacje między oboma przywódcami znacznie się ociepliły od lutego, kiedy doszło między nimi do sprzeczki podczas niesławnego, transmitowanego w telewizji spotkania w Białym Domu.

Od tamtej pory Trump nazywa Zełenskiego "sympatycznym facetem" i podtrzymuje poparcie dla Ukrainy, która od 2022 roku walczy z rosyjską inwazją.

Obaj przywódcy spotkali się wcześniej we wrześniu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku.

