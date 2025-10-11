Zełenski zadzwonił do Trumpa. Wezwał go do nowych mediacji

Wołodymyr Zełenski wezwał Donalda Trumpa do prowadzenia mediacji między Ukrainą a Rosją, odwołując się do sukcesu prezydenta USA na Bliskim Wschodzie. Zełenski przekazał Trumpowi także informacje o rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną. Przywódcy rozmawiali również o przygotowywanych porozumieniach, mających na celu wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.

"Pogratulowałem prezydentowi Donaldowi J. Trumpowi sukcesu zawarcia porozumienia na Bliskim Wschodzie, co jest niezwykłym osiągnięciem" - napisał Zełenski w poście na Facebooku. Przywódcy rozmawiali ze sobą telefonicznie.

"Jeśli uda się powstrzymać wojnę w jednym regionie, to z pewnością uda się powstrzymać również inne wojny - w tym wojnę rosyjską" - dodał.

Rozmowa Zełenski-Trump. "Z pewnością uda się powstrzymać również inne wojny"

Zełenski przekazał Trumpowi również informacje o rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Podziękował za gotowość prezydenta USA do wsparcia Ukrainy.

"Omówiliśmy możliwości wzmocnienia naszej obrony powietrznej, a także konkretne porozumienia, nad którymi obecnie pracujemy, by to osiągnąć. Mamy dobre opcje i solidne pomysły, jak nas realnie wzmocnić" - dodał prezydent Ukrainy.

"W kwestii realnej dyplomacji, po stronie rosyjskiej musi być gotowość do zaangażowania - można to osiągnąć tylko poprzez siłę. Dziękuję, Panie Prezydencie!" - napisał na koniec prezydent Zełenski.

Ocieplające się stosunki między Ukrainą a USA. "Sympatyczny facet"

Relacje między oboma przywódcami znacznie się ociepliły od lutego, kiedy doszło między nimi do sprzeczki podczas niesławnego, transmitowanego w telewizji spotkania w Białym Domu - zauważa AFP.

Od tamtej pory Trump nazywa Zełenskiego "sympatycznym facetem" i podtrzymuje poparcie dla Ukrainy, która od 2022 roku walczy z rosyjską inwazją.

Obaj przywódcy spotkali się wcześniej we wrześniu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku.

