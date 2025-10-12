- Razem odnieśliśmy ogromne zwycięstwa, które zadziwiły cały świat. Ale jednocześnie muszę wam powiedzieć, że walka się nie skończyła - powiedział telewizyjnym wystąpieniu Binjamin Netanjahu. Premier Izraela dodał, że "to emocjonalny wieczór", pełen łez i radości. W poniedziałek bowiem ma dojść do przekazana zakładników porwanych przez Hamas.

- To emocjonalny wieczór, wieczór łez, wieczór radości, ponieważ jutro nasze dzieci wrócą na nasze granice - powiedział izraelski przywódca, cytując werset biblijny.

- Jutro będzie początek nowej drogi - drogi odbudowy, drogi leczenia i, mam nadzieję, drogi zjednoczonych serc - dodał w telewizyjnym wystąpieniu.

Na mocy porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, zawartego pod patronatem Stanów Zjednoczonych, Izraelczycy więzieni przez Hamas powinni wrócić do kraju w poniedziałek wczesnym rankiem. Informację przekazała wcześniej rzecznika izraelskiego rządu Shosh Bedrosian.

Premier Izraela stwierdził natomiast, że pomimo "wygranej", walka nie dobiegła końca - Razem odnieśliśmy ogromne zwycięstwa, zwycięstwa, które zadziwiły cały świat. Ale jednocześnie muszę wam powiedzieć, że walka się nie skończyła - powiedział Netanjahu.

- Nadal stoją przed nami bardzo duże wyzwania związane z bezpieczeństwem. Niektórzy z naszych wrogów próbują odzyskać siły, aby ponownie nas zaatakować - dodał.

Premier Izraela przyznał, że jego sposób prowadzenia rozmów o zawieszeniu broni w Gazie i umowie dotyczącej uwolnienia więźniów wywołał kontrowersje, ale wezwał do ich natychmiastowego uwolnienia.

Strefa Gazy. Wymiana zakładników, media o szczegółach

Według mediów 20 porwanych może być przekazanych między godz. 4 a 6 nad ranem czasu miejscowego. Rzeczniczka izraelskiego rządu przekazała, że wszyscy zakładnicy powinni zostać uwolnieni za jednym razem i przyjechać kolumną kilku pojazdów Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC), który koordynuje wymianę.

Po przyjęciu 20 żywych porwanych zostaną przekazane ciała 28 zabitych porwanych, a później Izrael rozpocznie wypuszczanie palestyńskich więźniów - uzupełniła Bedrosian.

Dziennik "WSJ" i stacja BBC podały, że Hamas oferował Izraelowi przyspieszenie wymiany, w zamian za umieszczenie na liście zwalnianych więźniów ważnych przywódców palestyńskich. Izrael odmówił wcześniej ich uwolnienia w ramach wymiany. Nie ma informacji, czy władze w Jerozolimie zgodziły się na postulat Hamasu.

Hamas sygnalizował wcześniej, że nie może zlokalizować wszystkich zwłok, co może doprowadzić do opóźnień. W porozumieniu zapisano, że w takim wypadku Hamas ma poinformować mediatorów i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) o znanych mu miejscach złożenia zwłok, by wszystkie mogły być ekshumowane i sprowadzone do Izraela.

Amerykański plan na Strefę Gazy. Wstrzymanie walk jednym z założeń

W Izraelu na przyjęcie żyjących zakładników przygotowano bazy wojskowe i szpitale. Narodowe Centrum Medycyny Sądowej przekazało, że jest gotowe na identyfikację przekazanych szczątków, ale proces ten może zająć kilka dni.

Izrael ma w zamian uwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

Wymiana jest realizacją pierwszego etapu amerykańskiego planu rozejmowego dla Strefy Gazy. Porozumienie obejmuje też wstrzymanie walk i częściowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy - co nastąpiło w piątek - a także zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Druga faza zakłada m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium. Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji.

