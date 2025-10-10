Izraelski rząd w nocy z czwartku na piątek zatwierdził pierwszą fazę planu pokojowego dla Strefy Gazy. Zgodnie z tym dysponowane przez niego wojsko ma w ciągu doby wycofać się na ustaloną pozycję, a Hamas ma 72 godziny na uwolnienie wszystkich zakładników. To początkowy etap inicjatywy Donalda Trumpa mającej na celu trwałe zakończenie wojny Izraela z Hamasem.

"Rząd właśnie zatwierdził warunki uwolnienia wszystkich zakładników: żywych i zmarłych" - poinformował premier Izraela Binjamin Netanjahu na portalu X.

Ministrowie wydali zgodę na przyjęcie decyzji w nocy z czwartku na piątek, po wielogodzinnym posiedzeniu, które poprzedziły obrady gabinetu bezpieczeństwa.

The government has just now approved the framework for the release of all of the hostages – the living and the deceased. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Zgodnie z umową - w pierwszym etapie planu pokojowego Izrael ma wycofać swoje wojska ze Strefy Gazy, a Hamas uwolnić zakładników porwanych podczas ataku, który zapoczątkował wojnę w 2023 roku. Uwolnienie 20 zakładników i wydanie 28 ciał obywateli Izraela przewidywane jest na niedzielę lub poniedziałek.

Z kolei Izrael ma zwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny.

Strefa Gazy. Plan pokojowy Donalda Trumpa w trakcie realizacji

Najpóźniej od soboty każdego dnia do Strefy Gazy wjeżdżać będą ciężarówki wiozące pomoc humanitarną dla setek tysięcy Palestyńczyków, którzy w wyniku działań wojennych stracili domy i popadli w nędzę.

Według mediów Izrael będzie kontrolować 53 proc. palestyńskiego terytorium i opuści okolice obleganego wcześniej miasta Gazy. Obecnie armia zajmuje co najmniej 75 proc. Strefy Gazy.

Kolejne zapisy 20-punktowego planu Trumpa obejmują m.in. złożenie broni przez Hamas i przekazanie władzy w enklawie tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, a także odbudowę Strefy Gazy. Kwestie te nie zostały jeszcze omówione.

Przed formalnym przyjęciem pierwszej fazy planu prezydenta USA jeden z liderów Hamasu, Chalil al-Hajja, ogłosił, że Stany Zjednoczone, państwa arabskie i Turcja zagwarantowały mu, że wojna z Izraelem w Strefie Gazy zostanie trwale zakończona.

Koniec wojny w Strefie Gazy. Trump: "Stworzyliśmy pokój"

Zapowiedź podpisania porozumienia w sprawie Strefy Gazy między Izraelem i Hamasem spotkała się z pozytywną reakcją przywódców państw na całym świecie. Powszechnie wyrażano uznanie dla Trumpa i mediatorów - Egiptu, Kataru i Turcji – za wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu.

- Zakończyliśmy wojnę w Strefie Gazy i tak naprawdę, na znacznie większą skalę, stworzyliśmy pokój - mówił w czwartek w Białym Domu Donald Trump. - Myślę, że to będzie trwały pokój. Miejmy nadzieję, że wieczny pokój - stwierdził prezydent USA.

Trump ma w najbliższym czasie osobiście zjawić się na Bliskim Wschodzie. Jak przekazała izraelska stacja Kan, Donald Trump jako jeden z twórców planu pokojowego dla Strefy Gazy ma przylecieć do Izraela w niedzielę na około osiem godzin.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła, że porozumienie to jest szansą na trwały pokój. Zapewniła też, że gdy nadejdzie odpowiedni moment, Unia Europejska będzie gotowa zaangażować się w proces odbudowy i rekonstrukcji regionu.

Zawieszenie broni świętowali również sami mieszkańcy Strefy Gazy. Po środowym oświadczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa na ulicach pojawiły się tysiące Palestyńczyków, celebrujących odzyskaną po latach wolność.

Wojna w Strefie Gazy zatrzymana po dwóch latach

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 67,1 tys. Palestyńczyków.

Zawarte porozumienie to największy dotychczasowy krok w kierunku zakończenia jednego z największych konfliktów militarnych w XXI wieku.

