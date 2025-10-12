Donald Tusk uderza w PiS. "Pośmiejemy się razem"

Premier Donald Tusk po raz kolejny odniósł się do sobotniej manifestacji w Warszawie zorganizowanej przez PiS. Szef rządu wykpił wiec i zaproponował "pisowskie protesty", które odnoszą się do czasów rządów partii Jarosława Kaczyńskiego. "Pośmiejemy się razem" - dodał w tym samym wpisie Tusk.

Szef rządu odniósł się w serwisie X do manifestacji, którą w sobotnie popołudnie na placu Zamkowym w Warszawie zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość. Wiec odbył się przeciwko m.in. nielegalnej migracji, paktowi migracyjnemu i umowie handlowej UE z państwami Mercosur.

"Po antyimigranckim marszu Kaczyńskiego czas na kolejne pisowskie protesty: na przykład przeciw drożyźnie, przeciw korupcji, w obronie Konstytucji i praw kobiet" - napisał w niedzielę premier Donald Tusk. Pośmiejemy się razem - dodał.

Marsz PiS w Warszawie. Kaczyński: Precz z Tuskiem, premier odpowiada

Prezes PiS Jarosław Kaczyński apelował w swoim przemówieniu o odwołanie rządu. - Musimy obalić rząd Tuska. Precz z Tuskiem - mówił.

W trakcie wystąpienia wspomniał o odbudowie ''wszystkiego, co rząd zdołał zniszczyć". Jak stwierdził, polskie finanse publiczne są w stanie klęski, dochodzi do ''deptania prawa i Konstytucji". - To idzie ku bardzo ciężkiemu kryzysowi albo może nawet całkowitej zagładzie polskiego państwa jako państwa suwerennego - powiedział prezes PiS.

Była premier Beata Szydło oceniła z kolei, że w ciągu dwóch lat premier Tusk zrujnował Polskę i zniszczył wszystkie ambitne pomysły, które miały nam dać szansę rozwojową. Polska Agencja Prasowa ustaliła, że podczas manifestacji na placu Zamkowym zgromadziło się według szacunków około 10-15 tysięcy osób.

Sam Tusk, odnosząc się do demonstracji, komentował w sobotę, że sobotnia manifestacja zorganizowana przez PiS okazał się klęską. "Fiasko 'wielkiego marszu' Kaczyńskiego" - napisał w sobotę na X.

Tusk dodał też, że jego zdaniem Kaczyńskiemu "lepiej szło ściąganie migrantów niż manifestantów". Wcześniej pisał też: "Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński".

