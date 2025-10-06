Straż Graniczna rozbiła grupę przestępczą. "Nielegalny biznes Ukraińców"

Straż Graniczna rozbiła grupę przestępczą. Nielegalnie przeprowadzali przez granicę

Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu członków grupy przestępczej. Trójka Ukraińców miała organizować nielegalne przejścia na polskie terytorium. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Straż Graniczna poinformowała w poniedziałek o zatrzymaniu 1 października w Gdyni małżeństwa z Ukrainy, 44-letniego mężczyzny i 42-letniej kobiety. Mają należeć do grupy przestępczej, która zajmowała się m.in. organizowaniem nielegalnego przekroczenia granicy cudzoziemcom.

 

Na ich trop wpadli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie. W ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście zatrzymano w sumie trójkę obywateli Ukrainy.

Straż Graniczna rozbiła grupę przestępczą. Należeli do niej Ukraińcy

W akcji brali udział mundurowi Placówki Straży Granicznej w Braniewie, Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej SG i Morskiego Oddziału SG zabezpieczyli telefony komórkowe, nośniki pamięci i karty płatnicze.

 

ZOBACZ: Żołnierze na granicy z Niemcami i Litwą. "Zapewnienie bezpieczeństwa"

 

Na jednym z komputerów zabezpieczono konto kryptowalutowe, gdzie były zgromadzone środki pieniężne o wartości ponad 6300 dolarów amerykańskich. W trakcie przeszukania znaleziono również gotówkę - 22 630 zł, 4 278 dolarów i 935 euro.

 

Tego samego dnia, w ramach pomocy prawnej, funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Przemyślu 51-letnią Ukrainkę, zamieszaną w nielegalny biznes.

 

Organizowali nielegalne przekraczanie granicy. Zatrzymała ich Straż Graniczna

Straż Graniczna poinformowała, że 2 października doprowadziła do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście troje Ukraińców. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się organizowaniem cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom.

 

ZOBACZ: Miał wysadzić Nord Stream. Sąd wydał decyzję ws. Wołodymyra Ż.

 

By ułatwić pobyt obcokrajowcom na terytorium Polski, Ukraińcy rejestrowali w Polsce fikcyjne spółki i wnioskowali do urzędów o rejestrację oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. W ten sposób doprowadzili do nielegalnego przekroczenia granicy przez 134 Białorusinów. Ułatwili pobyt na terytorium Polski 839 obywatelom Ukrainy i 2 Gruzinom.

 

Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Śledztwo prowadzą funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania.

 

jkn/pbi / polsatnews.pl
