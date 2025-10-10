Zawieszenie broni w Strefie Gazy. Armia Izraela: Wojsko wycofało się na ustaloną linię
Izraelska armia poinformowała, że zawieszenie broni w Strefie Gazy weszło w życie, a wojsko wycofało się na ustalone w porozumieniu pozycje. Żołnierze rozpoczęli manewry wycofujące w piątek w południe.
To realizacja pierwszej fazy planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, która została zatwierdzona w czwartek przez Hamas i Izrael.
Zgodnie z ustaleniami planu pokojowego Izrael ma wycofać swoje wojska ze Strefy Gazy, a Hamas ma uwolnić zakładników porwanych podczas ataku, który zapoczątkował wojnę w 2023 roku.
Izrael ma z kolei zwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny.
Wojna w Strefie Gazy. Wojsko wycofało się na ustalone pozycje
"Wojska Sił Obronnych Izraela z Dowództwa Południowego zostały już rozmieszczone w tym rejonie i będą kontynuować usuwanie wszelkich bezpośrednich zagrożeń" - przekazało w mediach społecznościowych izraelskie wojsko.
Do Strefy Gazy mają także dojeżdżać ciężarówki wiozące pomoc humanitarną dla Palestyńczyków. Doniesienia medialne wskazują, że Izrael będzie kontrolować 53 proc. palestyńskiego terytorium i opuści okolice obleganego wcześniej miasta Gazy.
Więcej informacji wkrótce...
