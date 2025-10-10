Izraelska armia poinformowała, że zawieszenie broni w Strefie Gazy weszło w życie, a wojsko wycofało się na ustalone w porozumieniu pozycje. Żołnierze rozpoczęli manewry wycofujące w piątek w południe.

To realizacja pierwszej fazy planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, która została zatwierdzona w czwartek przez Hamas i Izrael.

ZOBACZ: Potężna flota NATO nad Polską. To jasny sygnał dla Rosji

Zgodnie z ustaleniami planu pokojowego Izrael ma wycofać swoje wojska ze Strefy Gazy, a Hamas ma uwolnić zakładników porwanych podczas ataku, który zapoczątkował wojnę w 2023 roku.

Izrael ma z kolei zwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny.

Wojna w Strefie Gazy. Wojsko wycofało się na ustalone pozycje

"Wojska Sił Obronnych Izraela z Dowództwa Południowego zostały już rozmieszczone w tym rejonie i będą kontynuować usuwanie wszelkich bezpośrednich zagrożeń" - przekazało w mediach społecznościowych izraelskie wojsko.

The Ceasefire Agreement Came Into Effect at 12:00



Since 12:00, IDF troops began positioning themselves along the updated deployment lines in preparation for the ceasefire agreement and the return of hostages.



IDF troops in the Southern Command are deployed in the area and will… — Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2025

Do Strefy Gazy mają także dojeżdżać ciężarówki wiozące pomoc humanitarną dla Palestyńczyków. Doniesienia medialne wskazują, że Izrael będzie kontrolować 53 proc. palestyńskiego terytorium i opuści okolice obleganego wcześniej miasta Gazy.

Więcej informacji wkrótce...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Trzęsienie ziemi na Filipinach. Służby ewakuują mieszkańców. "To zawsze jest tragedia" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / polsatnews.pl