Zawieszenie broni w Strefie Gazy. Armia Izraela: Wojsko wycofało się na ustaloną linię

Świat
Zawieszenie broni w Strefie Gazy. Armia Izraela: Wojsko wycofało się na ustaloną linię
AP Photo/Abdel Kareem Hana
Strefa Gazy; zdj. ilustracyjne

Izraelska armia poinformowała, że zawieszenie broni w Strefie Gazy weszło w życie, a wojsko wycofało się na ustalone w porozumieniu pozycje. Żołnierze rozpoczęli manewry wycofujące w piątek w południe.

To realizacja pierwszej fazy planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, która została zatwierdzona w czwartek przez Hamas i Izrael.

 

ZOBACZ: Potężna flota NATO nad Polską. To jasny sygnał dla Rosji

 

Zgodnie z ustaleniami planu pokojowego Izrael ma wycofać swoje wojska ze Strefy Gazy, a Hamas ma uwolnić zakładników porwanych podczas ataku, który zapoczątkował wojnę w 2023 roku.

 

Izrael ma z kolei zwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny.

Wojna w Strefie Gazy. Wojsko wycofało się na ustalone pozycje

"Wojska Sił Obronnych Izraela z Dowództwa Południowego zostały już rozmieszczone w tym rejonie i będą kontynuować usuwanie wszelkich bezpośrednich zagrożeń" - przekazało w mediach społecznościowych izraelskie wojsko.

 

 

Do Strefy Gazy mają także dojeżdżać ciężarówki wiozące pomoc humanitarną dla Palestyńczyków. Doniesienia medialne wskazują, że Izrael będzie kontrolować 53 proc. palestyńskiego terytorium i opuści okolice obleganego wcześniej miasta Gazy.

 

Więcej informacji wkrótce...

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Trzęsienie ziemi na Filipinach. Służby ewakuują mieszkańców. "To zawsze jest tragedia"
bp / polsatnews.pl
Czytaj więcej
IZRAELSTREFA GAZYŚWIATWOJNA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 